Victoria’s Secret Noel ürünlerini Abbey Clancy ile tanıttı

Victoria's Secret, 2023 Noel'i için hazırladığı 'Victoria'nın Sırrı' adını verdiği koleksiyonunun tanıtımını gerçekleştirdi.
Tanıtımda yıldız model Abbey Clancy, Victoria's Secret için kamera karşısına geçti.
Üç çocuk annesi Clancy, verdiği pozlarla hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
Clancy, 2011 yılında futbolcu Peter Crouch ile dünyaevine girmişti.
11 yıldır evli olan Crouch ve Clancy çiftinin Sophia Ruby Crouch, Johnny Crouch, Liberty Rose Crouch isimli çocukları dünyaya gelmişti.
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