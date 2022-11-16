 Victoria’s Secret Noel ürünlerini Abbey Clancy ile tanıttı | N-Life

Victoria’s Secret Noel ürünlerini Abbey Clancy ile tanıttı

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret, 'Victoria'nın Sırrı' adını verdiği ve Noel için özel tasarlanan ürünlerini İngiliz manken Abbey Clancy ile tanıttı. (Fotoğraflar: Victoria’s Secret)

Victoria’s Secret Noel ürünlerini Abbey Clancy ile tanıttı - 1

Victoria's Secret, 2023 Noel'i için hazırladığı 'Victoria'nın Sırrı' adını verdiği koleksiyonunun tanıtımını gerçekleştirdi.


Victoria’s Secret Noel ürünlerini Abbey Clancy ile tanıttı - 2

Tanıtımda yıldız model Abbey Clancy, Victoria's Secret için kamera karşısına geçti.


Victoria’s Secret Noel ürünlerini Abbey Clancy ile tanıttı - 3

Üç çocuk annesi Clancy, verdiği pozlarla hayranları tarafından büyük beğeni topladı.


Victoria’s Secret Noel ürünlerini Abbey Clancy ile tanıttı - 4

Clancy, 2011 yılında futbolcu Peter Crouch ile dünyaevine girmişti.

Victoria’s Secret Noel ürünlerini Abbey Clancy ile tanıttı - 5

11 yıldır evli olan Crouch ve Clancy çiftinin Sophia Ruby Crouch, Johnny Crouch, Liberty Rose Crouch isimli çocukları dünyaya gelmişti.

İşte diğer kareler...

Victoria’s Secret Noel ürünlerini Abbey Clancy ile tanıttı - 6
Victoria’s Secret Noel ürünlerini Abbey Clancy ile tanıttı - 7
Victoria’s Secret Noel ürünlerini Abbey Clancy ile tanıttı - 8
Victoria’s Secret Noel ürünlerini Abbey Clancy ile tanıttı - 9

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