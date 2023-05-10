Victoria's Secret şovu film olarak dönüyor

Bir zamanların yılbaşı dönemi şovu olarak merakla beklenen Victoria’s Secret defilesi, markanın güzellik standartlarında tektipleştirme yaptığı gerekçesiyle tepki toplaması ve düşen reytingleri sonrası iptal edilmişti.
Ünlü moda şovu, yeniden ekranlara gelmek için hazırlanıyor. Marka, kapsayıcı bir anlayışla yeniden eski görkemli günlerine dönmeye çalışıyor. Uzun metrajlı bir film olarak izleyici karşısına çıkacak olan Victoria’s Secret World Tour, moda, film, sanat ve kültürü bir araya getirecek.
Victoria’s Secret baş kreatif direktörü Raúl Martinez; filmde Bogota, Lagos, Londra ve Tokyo olmak üzere dört şehirden 20 sanatçının yer alacağını söyledi.
Martinez, "Bu film, Victoria's Secret’ın marka dönüşümünün en nihai ifadesidir. Moda, ihtişam ve eğlenceye dayalı olarak, geçmişte sevilen ikonografiden esinlenerek cesur ve yeniden tanımlanmış bir şekilde sunulacak. Platformumuzu kadın hikayelerinin ve bakış açılarının bireyselliğini kutlayan global yaratıcıların objektifine ve sanatına sunmaktan onur duyuyoruz" dedi.
Gösterinin bir bölümü koleksiyonların nasıl ortaya çıktığını anlatırken, diğer bölümde iç çamaşırlarıyla sınırlı olmayan ve elbiseler veya dış giyimi içerebilecek tasarımlar sergilenecek.
Victoria's Secret tarafından sunulan, Sunshine tarafından yürütülen ve Pulse Films’in yapımcılığını üstlendiği bu etkinliğin yaratıcı yönetmenliğini Partel Oliva yapacak. Filmin yönetmenliğini Lola Raban-Oliva, Cristina Sanchez, Korty, Margot Bowman, Umi Ishihara üstlenecek.
Yeniden tasarlanan gösteri, uluslararası olarak yayınlanacak ve sonbaharda canlı bir moda etkinliği ile sona erecek.
İç çamaşırı markasının ikonik moda şovunun geçmişi, 1995’e dayanıyor.
2001’de televizyonda yıllarca CBS ve ABC’de yayınlandı. Şovun gücü giderek büyüdü. Televizyonda yayınlanan şovda, sadece melek kanatları takmış iç çamaşırlı modeller çıkmıyordu. Dünyaca ünlü şarkıcılar da şovda boy gösteriyordu.
2018'deki son gösteride Bebe Rexha, Halsey, Rita Ora, Kelsea Ballerini, Shawn Mendes gibi müzisyen konuklar performans sergiledi.
Çoğunlukla beyaz modellerin kullanılması, trans veya büyük beden modellere yer verilmeyeceğinin şirkertin üst yetkilileri tarafından açıklanması tepkilere yol açmıştı.
Victoria's Secret şimdi yeni adımlar atarak kapsayıcı bir anlayışla hareket etmeye çalışırken markasını da yeniden konumlandırmaya çalışıyor. Son yıllarda daha farklı modeller ekleyerek, beden yelpazesini genişleterek ve yönetim kuruluna daha fazla kadın ekleyerek imajını temizleme çabasında.