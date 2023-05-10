Victoria's Secret şovu film olarak dönüyor

ULUSLARARASI YAYINLANACAK

Gösterinin bir bölümü koleksiyonların nasıl ortaya çıktığını anlatırken, diğer bölümde iç çamaşırlarıyla sınırlı olmayan ve elbiseler veya dış giyimi içerebilecek tasarımlar sergilenecek.

Victoria's Secret tarafından sunulan, Sunshine tarafından yürütülen ve Pulse Films’in yapımcılığını üstlendiği bu etkinliğin yaratıcı yönetmenliğini Partel Oliva yapacak. Filmin yönetmenliğini Lola Raban-Oliva, Cristina Sanchez, Korty, Margot Bowman, Umi Ishihara üstlenecek.

Yeniden tasarlanan gösteri, uluslararası olarak yayınlanacak ve sonbaharda canlı bir moda etkinliği ile sona erecek.