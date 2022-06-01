Winona Ryder marka yüzü olduğu kampanyada grunge stiliyle dikkat çekti

ESKİ STİLİNE GERİ DÖNDÜ

Marc Jacobs’ın J Marc model omuz çantasının kampanya yüzü olan 50 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında benzer bir stili benimsiyordu. Oyuncunun o yılların estetiğini geri getiren çekimi bu sebepten ötürü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.