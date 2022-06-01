Winona Ryder marka yüzü olduğu kampanyada grunge stiliyle dikkat çekti

Haberler - ntv.com.tr | 01.06.2022 - 14:41 - Son Güncelleme : 01.06.2022 - 14:42
Stanger Things dizisiyle kariyerine hızlı bir dönüş yapan Amerikalı oyuncu Winona Ryder, lüks moda markası Marc Jacobs’ın yeni çantası için kamera karşısına geçti.
90’lı yılların sevilen yüzlerinden biri olan Ryder’ın kampanyadaki *grunge stili, oldukça dikkat çekti.
Marc Jacobs’ın J Marc model omuz çantasının kampanya yüzü olan 50 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında benzer bir stili benimsiyordu. Oyuncunun o yılların estetiğini geri getiren çekimi bu sebepten ötürü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Fotoğrafçı Harley Weir’ın yaptığı kampanya çekiminde, grunge stiline göndermede bulunan kalın tabanlı botlar, tül etek ve koyu bir göz makyajı kullanıldı.
Grunge, 1980’li yıllarda alternatif rock gruplarınının kullandığı, punk rock ve heavy metal karışımı bir müzik türünü temsil ediyor.