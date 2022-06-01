Winona Ryder marka yüzü olduğu kampanyada grunge stiliyle dikkat çekti

Haberler - ntv.com.tr | 01.06.2022 - 14:41 - Son Güncelleme : 01.06.2022 - 14:42

Makas Eller, Beetlejuice ve Masumiyet Çağı gibi kült yapımlarla bilinen Amerikalı oyuncu Winona Ryder, lüks moda markasının kampanya çekiminde tamamen başka birine dönüştü.

Winona Ryder marka yüzü olduğu kampanyada grunge stiliyle dikkat çekti - 1

Stanger Things dizisiyle kariyerine hızlı bir dönüş yapan Amerikalı oyuncu Winona Ryder, lüks moda markası Marc Jacobs’ın yeni çantası için kamera karşısına geçti.

Winona Ryder marka yüzü olduğu kampanyada grunge stiliyle dikkat çekti - 2

'GRUNGE' KIZI OLDU

90’lı yılların sevilen yüzlerinden biri olan Ryder’ın kampanyadaki *grunge stili, oldukça dikkat çekti.

Winona Ryder marka yüzü olduğu kampanyada grunge stiliyle dikkat çekti - 3

ESKİ STİLİNE GERİ DÖNDÜ

Marc Jacobs’ın J Marc model omuz çantasının kampanya yüzü olan 50 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında benzer bir stili benimsiyordu. Oyuncunun o yılların estetiğini geri getiren çekimi bu sebepten ötürü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Winona Ryder marka yüzü olduğu kampanyada grunge stiliyle dikkat çekti - 4

GRUNGE STİLİNE GÖNDERME

Fotoğrafçı Harley Weir’ın yaptığı kampanya çekiminde, grunge stiline göndermede bulunan kalın tabanlı botlar, tül etek ve koyu bir göz makyajı kullanıldı.

Winona Ryder marka yüzü olduğu kampanyada grunge stiliyle dikkat çekti - 5

Grunge, 1980’li yıllarda alternatif rock gruplarınının kullandığı, punk rock ve heavy metal karışımı bir müzik türünü temsil ediyor.

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