Yaşlanma karşıtı kremler işe yarıyor mu?

Yaşınıza ve cildinize en uygun kırışıklık giderici kremi seçerken içeriğine ne kadar dikkat ediyorsunuz? Kullandığınız ürünlerin içeriği ne kadar etkili oldukları konusunda size ipucu verebilir.

RETİNOL

Anti aging kremlerin içinde en sık görülenlerden bir olan retinol, A vitaminin formlarından biri. Hücre yenilenmesinde ve hücre onarımında rol oynayan retinoid, cilt görünümü iyileştiriyor ve daha pürüzsüz görünmesine yardımcı oluyor. Retinol aynı zamanda nemlendirme, akne ve siyah nokta gibi alanlarda da tercih ediliyor. 20'li yaşların sonunda bu içeriği rutine dahil etmek gerekiyor.