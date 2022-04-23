Yaşlanma karşıtı kremler işe yarıyor mu?

Haberler - ntv.com.tr | 23.04.2022 - 09:23
Yaşınıza ve cildinize en uygun kırışıklık giderici kremi seçerken içeriğine ne kadar dikkat ediyorsunuz? Kullandığınız ürünlerin içeriği ne kadar etkili oldukları konusunda size ipucu verebilir.
Anti aging kremlerin içinde en sık görülenlerden bir olan retinol, A vitaminin formlarından biri. Hücre yenilenmesinde ve hücre onarımında rol oynayan retinoid, cilt görünümü iyileştiriyor ve daha pürüzsüz görünmesine yardımcı oluyor. Retinol aynı zamanda nemlendirme, akne ve siyah nokta gibi alanlarda da tercih ediliyor. 20'li yaşların sonunda bu içeriği rutine dahil etmek gerekiyor.
Cilde yüksek nem sağlayan hyalüronik asit, kendi ağırlığının 1000 katı kadar su molekülünü cilt yüzeyinde tutabiliyor. Kuru ciltlerin rutinine mutlaka dahil etmesi gereken bu içerik, belli bir yaştan sonra oluşan kırışıkların oluşmasına engel olurken cildin daha esnek ve nemli görünmesine yardımcı olur.
Yaşlanmayla birlikte cildin kolajen üretimi azalır ve cilt esnekliğini giderek kaybeder. Kolajen azalmasıyla birlikte kırışıklıklar artmaya başlar. Kolajen üretimini arttırmak için kremlere eklenen peptitler, cildin daha sıkı ve pürüzsüz görünmesine yardım olur.
Antioksidanlar cilt yaşlanmasını engellemede kullanılan en önemli içeriklerden biridir. Kırışıklığı engellemede güçlü bir role sahip olan antioksidanlar, cildi serbest radikallerden korur ve UV ışını, kirlilik gibi çevresel faktörlere karşı ciltte bir bariyer oluşturur. Birçok formda bulunabilen antioksidanlar, E ve C vitaminlerinde, yeşil çay özünde ve niacinamidlerde (B3) bulunuyor.
Pahalı kremlerin her zaman daha etkili olduğuna dair bir inanış var. Ancak kremlerde kullanılan içerikler, piyasadaki satış fiyatından veya markasından daha önemli. Bir ürünü alırken fiyatından önce içeriklerine bakmakta fayda var.
Yaşlılık etkilerini elbette herkes aynı yaşlarda görmeyebilr. Genler, çevresel etmenler ve cilt tipi gibi fakörler cilt yaşlanmasında etkin bir rol oynuyor. Çok genç yaşta kırışıklık karşıtı ürünler kullanmak cilt bariyerini incelterek daha çabuk yaşlanmanıza sebep olabilir. Tabii kırışıklıklar ortaya çıktıktan sonra da başlamak geç olacaktır. Uzmanlar 20'li yaşların sonlarına doğru, ince kırışıklıklar için kullanılan ürünleri cilt bakım rutininize dahil etmeniz gerektiğini tavsiye ediyor.
Yaşlanma karşıtı ürünlerin etkisini bir gecede görmeniz mümkün değil. Ürünleri istikrarlı bir şekilde kullanmalı ve zaman tanımalısınız. En iyi cilt bakım ürünlerinin etkilerini görebilmek için bile 4 ile 8 hafta kadar beklemeniz gerekebilir. Kreminizi veya serumunuzu her gün kullanmalı, ve bu rutine bağlı kalmalısınız.