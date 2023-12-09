Yılbaşı ruhunu ellerinize taşıyın! Yeni yıl temalı tırnak tasarımları

Tek bir rengi tüm tırnaklarınıza uygulamaktan sıkıldınız mı? O zaman birbirinden farklı desenlerin ve renklerin süslediği eğlenceli tırnakla ile yılbaşını karşılamanın tam sırası. İşte sosyal medya kullanıcılarının yılbaşı temalı tırnakları...

(Melanie Graves)