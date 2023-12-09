Yılbaşı ruhunu ellerinize taşıyın! Yeni yıl temalı tırnak tasarımları
Yeni yıla sayıılı günler kala tırnaklarınızda değişiklik yapmaya ne dersiniz? Yılbaşı ruhunu tırnaklarına taşımak isteyenlere ilham olabilecek birçok görünümü bir araya getiriyoruz.
Tek bir rengi tüm tırnaklarınıza uygulamaktan sıkıldınız mı? O zaman birbirinden farklı desenlerin ve renklerin süslediği eğlenceli tırnakla ile yılbaşını karşılamanın tam sırası. İşte sosyal medya kullanıcılarının yılbaşı temalı tırnakları...
(Melanie Graves)