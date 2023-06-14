Yıldız kadrolu "Asteroit Şehir" (Asteroid City) filminin prömiyerinde şıklık yarışı
Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Steve Carell gibi isimlerin başrolünde yer aldığı "Asteroid City" filminin New York'ta prömiyeri yapıldı. Filmlerinde birçok yıldız oyuncuyu bir araya getirmesiyle bilinen Wes Anderson'ın yeni filmi, yılın merakla beklenen filmleri arasında yer alıyor.
Özgün renk paleti ve sinematik sahneleriyle tanınan yönetmen Wes Anderson'ın yıldız kadrolu yeni filmi Asteroid City (Asteroit Şehir) için geri sayım başladı.