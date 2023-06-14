Yıldız kadrolu "Asteroit Şehir" (Asteroid City) filminin prömiyerinde şıklık yarışı

Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Steve Carell gibi isimlerin başrolünde yer aldığı "Asteroid City" filminin New York'ta prömiyeri yapıldı. Filmlerinde birçok yıldız oyuncuyu bir araya getirmesiyle bilinen Wes Anderson'ın yeni filmi, yılın merakla beklenen filmleri arasında yer alıyor.

Yıldız kadrolu "Asteroit Şehir" (Asteroid City) filminin prömiyerinde şıklık yarışı - 1

Özgün renk paleti ve sinematik sahneleriyle tanınan yönetmen Wes Anderson'ın yıldız kadrolu yeni filmi Asteroid City (Asteroit Şehir) için geri sayım başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Yıldız kadrolu "Asteroit Şehir" (Asteroid City) filminin prömiyerinde şıklık yarışı - 2

Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Steve Carell gibi isimlerin yer aldığı Asteroid City filminin New York'ta prömiyeri gerçekleşti.

Yıldız kadrolu "Asteroit Şehir" (Asteroid City) filminin prömiyerinde şıklık yarışı - 3

1950’li yıllarda kurgusal bir Amerikan çöl kasabasında geçen filmde birbirinden ünlü birçok isim yer alıyor.

16 Haziran'da vizyona girecek olan filmin prömiyerinde adeta şıklık yarışı yaşandı.

Yıldız kadrolu "Asteroit Şehir" (Asteroid City) filminin prömiyerinde şıklık yarışı - 4

Breaking Bad dizisindeki Walter White rolüyle tanınan Bryan Cranston, uzun bir aradan sonra yeni projesiyle izleyiciyle buluşacak.

Yıldız kadrolu "Asteroit Şehir" (Asteroid City) filminin prömiyerinde şıklık yarışı - 5

Barbie filmiyle gündemde olan Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie kırmızı halıda Schiaparelli tasarımcı tercih etti.

Yıldız kadrolu "Asteroit Şehir" (Asteroid City) filminin prömiyerinde şıklık yarışı - 6

ABD'li oyuncu Scarlett Johansson, Caroline Herrera elbisesiyle gecenin en şık isimlerinden biri oldu.

Yıldız kadrolu "Asteroit Şehir" (Asteroid City) filminin prömiyerinde şıklık yarışı - 7

Ethan Hawke ve Uma Thurman'ın kızı Maya Hawke, Prada imzalı elbisesiyle.

Yıldız kadrolu "Asteroit Şehir" (Asteroid City) filminin prömiyerinde şıklık yarışı - 8

Usta oyuncu Tom Hanks, prömiyere eşi ile katıldı.

Yıldız kadrolu "Asteroit Şehir" (Asteroid City) filminin prömiyerinde şıklık yarışı - 9

Renkli stiliyle bilinen Jeff Goldblum, Prada takımıyla kırmızı halıda.

Yıldız kadrolu "Asteroit Şehir" (Asteroid City) filminin prömiyerinde şıklık yarışı - 10

Adrien Brody

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