Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) kuzu etiyle yapılan en iyi yemekleri açıkladı. Yunanistan'ın başı çektiği listede Erzurum'a özgü olan "Cağ Kebabı" 2. sırada yer aldı. İşte kuzu eti ile yapılan lezzetler sıralaması...

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 1

Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas, en iyi kuzu etli yemekleri açıkladı. Listenin ilk sekiziine 5 lezzetle giren Türk mutfağı damga vurdu. İşte yılın en iyi kuzu etli yemekleri sıralaması...

N-LIFE HABERLERİ

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 2

8. Kleftiko

Yunanistan

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 3

7. Hünkar Beğendi

Türkiye

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 4

6. İskender Kebap

Türkiye

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 5

5. Lechazo

İspanya

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 6

4. Adana Kebap

Türkiye

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 7

3. Kuzu Döner

Türkiye

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 8

2. Cağ Kebabı

Türkiye

Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri - 9

1. Païdakia

Yunanistan

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