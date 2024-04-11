Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri

Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas, en iyi kuzu etli yemekleri açıkladı. Listenin ilk sekiziine 5 lezzetle giren Türk mutfağı damga vurdu. İşte yılın en iyi kuzu etli yemekleri sıralaması...