Cağ Kebabı 2. sırada: Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) kuzu etiyle yapılan en iyi yemekleri açıkladı. Yunanistan'ın başı çektiği listede Erzurum'a özgü olan "Cağ Kebabı" 2. sırada yer aldı. İşte kuzu eti ile yapılan lezzetler sıralaması...
Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas, en iyi kuzu etli yemekleri açıkladı. Listenin ilk sekiziine 5 lezzetle giren Türk mutfağı damga vurdu. İşte yılın en iyi kuzu etli yemekleri sıralaması...