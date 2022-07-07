Dünya Çikolata Günü: Çikolatanın tarihi

ÇİKOLATANIN TÜKETİMİ

Kültürlere ve ülkelere göre tüketimi değişen çikolata, Fransa ve İspanya’da ayrıcalıklı insanların tükettiği bir içecekken İngiltere’de entelektüeller ve politik düşünürler tarafından içiliyordu.

İngiltere’de II. Charles zamanında, halk arasında baş gösteren isyan ve politik halk hareketi üzerine kral, muhaliflerin bir araya geldikleri çikolata ve kahve dükkanlarının hepsini kapatmaya kalkışmıştı.