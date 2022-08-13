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Dünyanın en iyi dondurma çeşitleri

Haberler | 13.08.2022 - 10:52 - Son Güncelleme : 13.08.2022 - 17:31

Asya’dan Avrupa’ya dünyanın farklı bölgelerinde farklı aroma ve sunumlarıyla damakta iz bırakan dondurma özellikle yaz mevsiminin en sevilen tatlısı olabilir. İşte içinde Türkiye’den de önemli bir lezzetin yer aldığı dünyanın en iyi dondurma çeşitleri...

Dünyanın en iyi dondurma çeşitleri - 1

Tarihi milattan önce 2. yüzyıla dayanan dondurma, Büyük İskender döneminde kar, bal ve meyve aromalarının birleştirilmesiyle elde ediliyordu. Bundan bin yıl sonra ünlü gezgin Marco Polo, Orta Doğu’dan İtalya’ya dondurmanın günümüze en yakın halini getirdi. 

Dünyanın farklı bölgelerindeki dondurma çeşitlerini bir araya getiren CNN Travel, dünyanın en iyi dondurma çeşitlerini sıraladı...

Dünyanın en iyi dondurma çeşitleri - 2

Frozen Custard (Soğuk Krema), Amerika

Amerikalıların severek tükettiği bu tatlı, süt, krema, şeker ve yumurta beyazından elde ediliyor. En çok tercih edilen aromalar ise vanilya ve çikolata.

Dünyanın en iyi dondurma çeşitleri - 3

Raspado, Meksika

İçinde gerçek meyve veya taze meyve suyu bulunduran Raspado hem tatlı hem de soğuk ihtiyacını karşılıyor.

Dünyanın en iyi dondurma çeşitleri - 4

Gelato, İtalya

İtalya’nın meşhur dondurması gelato, bildiğimiz dondurmadan daha az yağ içeriyor.

Dünyanın en iyi dondurma çeşitleri - 5

Crème Glace, Fransa

İtalyan dondurmasına benzer yapıda olan Crème Glace’in en popüler aromasının tuzlu karamel olduğu biliniyor.
Dünyanın en iyi dondurma çeşitleri - 6

Maraş Dondurma, Türkiye

CNN’de ‘erimeyen dondurma’ olarak tanımlanan Maraş dondurma, satıcının sunduğu performansla birlikte kültürümüzün önemli lezzetlerinden.

Dünyanın en iyi dondurma çeşitleri - 7

Kakigori, Japan

Çoğunlukta buzdan oluşan Kakigori, Japonyalıların dondurma olarak sıklıkla tükettiği bir tatlı.

Dünyanın en iyi dondurma çeşitleri - 8

Kulfi, Hindistan

Tarihi 16. yüzyıla dayanan Kulfi, sütün kaynatılması ve karamelize edilmesiyle harika bir lezzetin ortaya çıkmasını sağlıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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