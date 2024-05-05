Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini listeledi. Listede birçok Türk lezzeti yer alırken; Bodrum, Muğla bölgesine özgü olan "Çökertme kebabı" ilk sırada yer aldı. İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 1

Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'den birçok yemek girdi. İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 2

20. Raita

Hindistan

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 3

19. Cacık

Türkiye

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 4

18. Banitsa

Bulgaristan

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 5

17. Snezhanka salata

Bulgaristan

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 6

16. Tirokafteri

Yunanistan

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 7

15. Rogan josh

Hindistan

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 8

14. Haydari

Türkiye

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 9

13. Şambali

Türkiye

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 10

12. Koldskal

Danimarka

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 11

11. Shrikhand

Hindistan

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 12

10. Burek sa sirom

Sırbistan

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 13

9. Fatteh

Lübnan

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 14

8. Chicken Tikka Masala

Hindistan

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 15

7. Şiş tavuk

Türkiye

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 16

6. Korma

Hindistan

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 17

5. Shishbarak

Lübnan

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 18

4. Mantı

Türkiye

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 19

3. Tzatziki

Yunanistan

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 20

2. Tandoori

Hindistan

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede - 21

1. Çökertme kebabı

Türkiye

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