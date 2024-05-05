Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye'den 6 yemek listede
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini listeledi. Listede birçok Türk lezzeti yer alırken; Bodrum, Muğla bölgesine özgü olan "Çökertme kebabı" ilk sırada yer aldı. İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...
Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'den birçok yemek girdi. İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...