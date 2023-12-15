Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Lahana çorbasına haksızlık

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en kötü lezzetlerini sıraladı. Dünya çapından birçok lezzetin yer aldığı listeye Türkiye'de ve dünyada beğenilen lahana çorbasının hangi gerekçeyle listeye girdiğiyse anlaşılmadı.

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Lahana çorbasına haksızlık - 1

Taste Atlas, 2023 yılının en kötü 100 yemeğini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendiren Taste Atlas'ın listesine Türkiye'den bir lezzet girdi.

Lahana çorbası listede 22. sırada yer aldı.

Dünyanın en kötü yemekleri listesinin ilk 10'unda ise şu lezzetler var:

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Lahana çorbasına haksızlık - 2

10. Ryynimakkara, Finlandiya

9. Marmite and Chip Sandwich, Yeni Zelanda

8. Bocadillo de carne de caballo, İspanya

7. Calskrove, İsveç

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Lahana çorbasına haksızlık - 3

6. Chapalele

Şili

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Lahana çorbasına haksızlık - 4

5. Sklandrausis 

Litvanya

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Lahana çorbasına haksızlık - 5

4. Kalvsylta

İsveç

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Lahana çorbasına haksızlık - 6

3. Yeruşalmi Kugel

İsrail

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Lahana çorbasına haksızlık - 7

2. Ramen burger

ABD

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Lahana çorbasına haksızlık - 8

1. Hakarl

İzlanda

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