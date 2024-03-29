Dünyanın en lezzetli mantıları belli oldu: Türkiye de listede
Ülkemizin sevilen lezzetlerinden mantı, farklı yapılış ve pişirilme şekilleriyle yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında çok seviliyor. CNN Travel'ın dünyanın en iyi mantılarını (dumpling) açıkladığı listede Türkiye de yer aldı.
Hamurun içine tatlı veya tuzlu malzemeler konularak yapılan mantı türleri tüm dünyada çok seviliyor. Pek çok ülkenin mantı yorumu ise farklı. Hamurun içine konan yiyecekler, hamurun kapatılma şekli veya mantı pişirilirken kullanılan teknikler ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.
CNN Travel, dünyanın en iyi mantılarını (dumpling) açıkladı.