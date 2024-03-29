Dünyanın en lezzetli mantıları belli oldu: Türkiye de listede

Ülkemizin sevilen lezzetlerinden mantı, farklı yapılış ve pişirilme şekilleriyle yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında çok seviliyor. CNN Travel'ın dünyanın en iyi mantılarını (dumpling) açıkladığı listede Türkiye de yer aldı.

Dünyanın en lezzetli mantıları belli oldu: Türkiye de listede - 1

Hamurun içine tatlı veya tuzlu malzemeler konularak yapılan mantı türleri tüm dünyada çok seviliyor. Pek çok ülkenin mantı yorumu ise farklı. Hamurun içine konan yiyecekler, hamurun kapatılma şekli veya mantı pişirilirken kullanılan teknikler ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.

CNN Travel, dünyanın en iyi mantılarını (dumpling) açıkladı. 

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en lezzetli mantıları belli oldu: Türkiye de listede - 2

Dünyanın en iyi mantılarının girdiği listede Türkiye de yer aldı.

Mantının Orta Asya'ya yayılan ününden bahseden CNN, mantının yoğurt ve pul biberle hazırlanan tereyağ ile servis edildiğine dikkat çekti.

İşte listeye giren diğer mantı türleri...

Dünyanın en lezzetli mantıları belli oldu: Türkiye de listede - 3

Pierogi, Polonya

Dünyanın en lezzetli mantıları belli oldu: Türkiye de listede - 4

Bryndzove halusky, Slovakya

Dünyanın en lezzetli mantıları belli oldu: Türkiye de listede - 5

Modak, Hindistan

Dünyanın en lezzetli mantıları belli oldu: Türkiye de listede - 6

Dushbara, Azerbaycan

Dünyanın en lezzetli mantıları belli oldu: Türkiye de listede - 7

Kartoffelknoedel, Almanya

Dünyanın en lezzetli mantıları belli oldu: Türkiye de listede - 8

Coxinha, Breazilya

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