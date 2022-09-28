En sağlıklı ekmek türü nedir?

Tadı güzel olan her şeyin zararlı olduğuna inananlar için ekmek, sağlığa zararlı bir yiyecek olarak görülüyor. Çoğu diyetisyen ekmeği tamamen ya da kısmen bırakmayı önerse de “Ekmeksiz doymuyorum” diyen bir kesim alışkanlıklarından vazgeçemiyor.
CNN Health’de yayınlanan bir habere göre tüketilen ekmek türleri sağlığın bozulmasında büyük rol oynuyor. ABD’li diyetisyen Natalie Mokari “Birçok kişiye ekmek yemeyin önerisinin yapıldığını görüyorum. Ancak ekmek çok önemli bir tahıl kaynağıdır” diyor.
Diyetisyene göre, karbonhidrat sınıfından olan ekmek, sağlık için oldukça gerekli bir besin.
Vücudun tüm fonksiyonlarını yerine getirmesi için karbonhidratlara ihtiyacımız var. “Karbonhidratlar beyin yemeğidir” diyor Mokari. Yeterince karbonhidrat tüketmezseniz halsiz, durgun ve bitkin hissetmeniz kaçınılmaz.
Bu durumda geriye “Ne tür ekmekleri tüketmeli?” sorusu kalıyor. Doğru besinleri içeren ekmek türlerini tüketerek sağlıklı bir vücuda sahip olabilirsiniz
Kendiniz için en sağlıklı ekmeği seçerken bir yiyecekte tam olarak ne aradığınız önem taşıyor. Diyetisyen Steph Grasso “Sağlığınıza yönelik hedeflerinizi belirlemelisiniz. Sağlık sizin ne anlama geliyor?” diyor.
Herkesin en sağlıklı bulduğu tam buğdaylı ekmekler, diğer ekmek türlerine göre daha çok vitamin, tahıl ve lif içeriyor. Ayrıca insülin direnci olan bireyler için kan şekerini olumsuz anlamda etkilemiyor. Ancak kimi bireyler beyaz ekmeği tercih etmeye devam ediyor. Uzmanlar “Tüm ekmekleri yan yana koyarsanız aslında çok da farklı sayılmazlar” diyor.
Sindirim problemi yaşayanlar veya beyaz ekmeğin tadından vazgeçemeyenler için ekşi mayalı ekmekler öneriliyor. Ekşi mayalı ekmekler, fermantasyon sürecinden geçerek elde edilen ve daha kolay sindirilebilen bir ekmek türüdür.
Uzmanlar, ekmek türünden ziyade ekmeğin yapılış biçimine de vurguda bulunuyor. Genel anlamda un, su, tuz, mayadan yapılan ekmeklerde, daha çok lif ve tahıl aramaya çalışın. İçinde yalnızca tahıl değil ‘tam’ tahıl ibaresinin geçtiğinden emin olun.
Eğer daha çok lif içeren ekmekleri tüketmek istiyorsanız çekirdek taneleri eklenmiş ekmekleri de tercih edebilirsiniz.
Uzmanlar, üzerinde 'diyet' yada
'düşük kalorili' yazan ürünlere ise çok sıcak bakmıyor. Bu tür ekmeklerin tadını güzelleştirmek için içine daha fazla katkı maddesi eklendiği vurgulanıyor.
Ekmeğin türünün yanı sıra yanında tüketilen besinin de ne olduğu oldukça önemli. Uzmanlara göre, yağ ve protein içeren besinler, ekmeğin yanında mutlaka tüketilmeli. Karbonhidratlar, tek başına tüketildiğinde çok fazla enerji yüklemesine sebep olabilir ama yağ ve protein ile bir araya getirildiğinde denge sağlanır.