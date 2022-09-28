En sağlıklı ekmek türü nedir?

TAM BUĞDAYLI EKMEKLER

Kendiniz için en sağlıklı ekmeği seçerken bir yiyecekte tam olarak ne aradığınız önem taşıyor. Diyetisyen Steph Grasso “Sağlığınıza yönelik hedeflerinizi belirlemelisiniz. Sağlık sizin ne anlama geliyor?” diyor.

Herkesin en sağlıklı bulduğu tam buğdaylı ekmekler, diğer ekmek türlerine göre daha çok vitamin, tahıl ve lif içeriyor. Ayrıca insülin direnci olan bireyler için kan şekerini olumsuz anlamda etkilemiyor. Ancak kimi bireyler beyaz ekmeği tercih etmeye devam ediyor. Uzmanlar “Tüm ekmekleri yan yana koyarsanız aslında çok da farklı sayılmazlar” diyor.