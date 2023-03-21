Ramazan pidesi nasıl yapılır? Adım adım Ramazan pidesi tarifi

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Ilık suya maya ve toz şekeri ekledikten sonra karıştırın. Birkaç dakika bekledikten sonra üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edin. Unu ve tuzu da ekledikten sonra pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.



Hamur uygun kıvama gelince ikiye ayırın. Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalandırın. Hamur dinlenirken üzerine süreceğiniz sos için yoğurt, yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın.