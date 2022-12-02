'Türk çay kültürü' UNESCO listesinde

Türkiye ile Azerbaycan, 'Türk çay kültürü'nün 'Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) başvuru yaptı.
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan 'Türk çay kültürü' adaylık dosyası, Fas'ta süren UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı'nda gündeme alındı. Toplantı ile 'Türk çay kültürü', UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendi.
TÜRKİYE'DE ÇAY ÜRETİMİ
Doğu Karadeniz'deki Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında; yıllık 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 450 bin ton arasında değişen miktarda ürün hasadı gerçekleştiriliyor.
Üretilen yaş çay, 151'i özel sektör, 47'si Çaykur'a ait 198 fabrikada işlenerek, yılda ortalama 250 bin ton kuru çay elde ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor.
Dünya çay üretiminde ise 2 milyon 270 bin ton ile Çin 1'inci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan 2'nci, 475 bin ton ile Kenya 3'üncü, 329 bin ton ile Sri Lanka 4'üncü, Türkiye ise 250 bin ton ile 5'inci sırada yer alıyor. Türkiye'de çayın yetiştirildiği Doğu Karadeniz’de üretici, işçi ve diğer sektörlerde yıllık yaklaşık 10 milyar TL gelir elde ediliyor.