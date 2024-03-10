Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte en iyi film, yönetmen ve kadın/erkek başrol adayları

ABD'nin Los Angeles kentinde, Hollywood Bulvarı'nda bulunan Dolby Theatre'da düzenlenecek olan 96. Oscar Ödül Töreni öncesi sinemaseverlerin de araştırmaları başladı. Törenin başlama saati ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Öte yandan ABD'de bu yıl 96’ncısı düzenlenecek Akademi Ödülleri (Oscar) için adaylar belli olmuştu. "Oppenheimer" Oscar'a en çok aday gösterilen film oldu. Peki, Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte en iyi film, yönetmen ve kadın/erkek başrol adayları - 1

2024 Akademi Ödülleri (Oscar), bu gece gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Amerikan Sinema Bilimleri ve Sanat Akademisinin dünyanın en prestijli ödüllerini dağıttığı Oscar gecesinde nefesler tutulacak. Tören gece yarısından itibaren sinemaseverlerle buluşacak.

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Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte en iyi film, yönetmen ve kadın/erkek başrol adayları - 2

OSCAR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Töreni ABD'de Disney'e bağlı ABC kanalı ekranlara getirecek.

Geçen yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle TRT'de yayımlanamayan Oscar törenini bu yıl Disney+ Türkiye yayımlayacak. Tören 10 Mart gece saat 01:30'daki kırmızı halı yayınıyla başlayacak.

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte en iyi film, yönetmen ve kadın/erkek başrol adayları - 3

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜNE ADAYLAR

Oscar’ın 2024 adayları arasında, Christopher Nolan'ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "Oppenheimer" filmi 13 adaylıkla listenin başında yer aldı.

Emma Stone'un başrolünde yer aldığı fantastik film "Poor Things" 11, Martin Scorsese'in draması "Killers of the Flower Moon" 10 adaylıkla Oppenheimer’ı takip etti.

Yazın gişe rekorları kıran filmi "Barbie" 8 dalda aday gösterildi.

Los Angeles'ta 10 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ödüller için bazı adaylar şöyle:

En iyi görüntü adayları:

- American Fiction

- Anatomy of a Fall

- Barbie

- The Holdovers

- Killers of the Flower Moon

- Maestro

- Oppenheimer

- Past Lives

- Poor Things

- The Zone of Interest

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte en iyi film, yönetmen ve kadın/erkek başrol adayları - 4

EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI

- Justine Triet - Anatomy of a Fall

- Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon

- Christopher Nolan - Oppenheimer

- Yorgos Lanthimos - Poor Things

- Jonathan Glazer - The Zone of Interest

EN İYİ ERKEK BAŞROL ADAYLARI

- Bradley Cooper - Maestro

- Colman Domingo - Rustin

- Paul Giamatti - The Holdovers

- Cillian Murphy - Oppenheimer

- Jeffrey Wright - American Fiction

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte en iyi film, yönetmen ve kadın/erkek başrol adayları - 5

EN İYİ KADIN BAŞROL ADAYLARI

- Bradley Cooper - Maestro

- Colman Domingo - Rustin

- Paul Giamatti - The Holdovers

- Cillian Murphy - Oppenheimer

- Jeffrey Wright - American Fiction

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