Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte en iyi film, yönetmen ve kadın/erkek başrol adayları
ABD'nin Los Angeles kentinde, Hollywood Bulvarı'nda bulunan Dolby Theatre'da düzenlenecek olan 96. Oscar Ödül Töreni öncesi sinemaseverlerin de araştırmaları başladı. Törenin başlama saati ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Öte yandan ABD'de bu yıl 96’ncısı düzenlenecek Akademi Ödülleri (Oscar) için adaylar belli olmuştu. "Oppenheimer" Oscar'a en çok aday gösterilen film oldu. Peki, Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Akademi Ödülleri (Oscar), bu gece gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Amerikan Sinema Bilimleri ve Sanat Akademisinin dünyanın en prestijli ödüllerini dağıttığı Oscar gecesinde nefesler tutulacak. Tören gece yarısından itibaren sinemaseverlerle buluşacak.