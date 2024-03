Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte en iyi film, yönetmen ve kadın/erkek başrol adayları

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜNE ADAYLAR

Oscar’ın 2024 adayları arasında, Christopher Nolan'ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "Oppenheimer" filmi 13 adaylıkla listenin başında yer aldı.



Emma Stone'un başrolünde yer aldığı fantastik film "Poor Things" 11, Martin Scorsese'in draması "Killers of the Flower Moon" 10 adaylıkla Oppenheimer’ı takip etti.



Yazın gişe rekorları kıran filmi "Barbie" 8 dalda aday gösterildi.



Los Angeles'ta 10 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ödüller için bazı adaylar şöyle:



En iyi görüntü adayları:



- American Fiction



- Anatomy of a Fall



- Barbie



- The Holdovers



- Killers of the Flower Moon



- Maestro



- Oppenheimer



- Past Lives



- Poor Things



- The Zone of Interest