Kışın cildin kuruması ve çatlamasına engel olabilen 9 besin

Tatlı patates

Tatlı patates, A ve C vitaminleri açısından zengindir. A vitamini cildi, güneş ışığının zararlarından koruyor. Ayrıca cildin aşırı kurumasını da önlüyor. Öte yandan çok fazla A vitaminin kuru cilde ve dudak çatlağına yol açabileceğini unutmayın.

C vitaminiyse ciltte kolajenin artmasını sağlıyor. Vücudun yapı iskelesinin hammaddesi olan kolajenin temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumak. Kolajen cildin canlı, nemli ve sağlıklı olmasına da yarıyor.