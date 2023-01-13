Kışın cildin kuruması ve çatlamasına engel olabilen 9 besin

Kış aylarında soğuk hava, rüzgar, kalorifer ve havasız ortamlar cilt sağlığını kötü etkiliyor. Bu sebeple cilt kuruluğu meydana gelebiliyor. Bu durumdan muzdarip kişiler, kremlerin yanı sıra bazı besinlerle de cildini nemlendirebiliyor. İşte cilt kuruluğuna iyi gelen 9 besin...

Kışın cildin kuruması ve çatlamasına engel olabilen 9 besin - 1

Tatlı patates

Tatlı patates, A ve C vitaminleri açısından zengindir. A vitamini cildi, güneş ışığının zararlarından koruyor. Ayrıca cildin aşırı kurumasını da önlüyor. Öte yandan çok fazla A vitaminin kuru cilde ve dudak çatlağına yol açabileceğini unutmayın.

C vitaminiyse ciltte kolajenin artmasını sağlıyor. Vücudun yapı iskelesinin hammaddesi olan kolajenin temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumak. Kolajen cildin canlı, nemli ve sağlıklı olmasına da yarıyor.

Kışın cildin kuruması ve çatlamasına engel olabilen 9 besin - 2

Portakal

Kışın sağlık deposu portakal, yüksek miktarda C vitamini barındırıyor. Güne bir portakal ya da bir bardak portakal suyuyla başlamak cildinize iyi gelebilir. Bu meyve ayrıca potasyum içeriyor. Potasyum, vücudun sıvı elektrolit dengesinin sağlanmasında rol oynuyor.

Kışın cildin kuruması ve çatlamasına engel olabilen 9 besin - 3

Ispanak

Ispanaktaki C vitaminin yanı sıra K vitamini de kolajen üretiminin artmasına neden oluyor. Önemli bir besin olan potasyum da bu sebzede mevcut.

Kışın cildin kuruması ve çatlamasına engel olabilen 9 besin - 4

Kırmızı biber

Diğer ürünler gibi A ve C vitaminleri içeren kırmızıbiber, aynı zamanda K ve E vitaminlerini de barındırıyor. K vitamini kolajen seviyesini yükseltirken E vitamini hasar ve kuruluktan kaynaklanan iltihaplanmayı azaltabiliyor.

Kışın cildin kuruması ve çatlamasına engel olabilen 9 besin - 5

Somon

Somon önemli miktarda Omega 3 yağ asitler içeriyor. Bu yağ asitleri cilt sağlığında önemli rol oynuyor. Somon da ayrıca iltihaplanma ve kuruluğa iyi gelen D vitamini de bulunuyor.

Kışın cildin kuruması ve çatlamasına engel olabilen 9 besin - 6

Ayçekirdeği

Çeyrek fincan ayçekirdeği, yetişkin bir kişi için önerilen günlük E vitamini ihtiyacının neredeyse yarısını karşılıyor. Bu vitamin antiinflamatuar özellikler taşıyor ve cilt bariyerinin korunmasını sağlıyor. Ayçekirdeği ayrıca cildi, zararlı morötesi ışınlardan koruyan bakır içeriyor.

Kışın cildin kuruması ve çatlamasına engel olabilen 9 besin - 7

Badem

Bir başka E vitamini kaynağı olan badem, cilt bariyerini güçlendiriyor. Badem aynı zamanda protein ve lif kaynağı.

Kışın cildin kuruması ve çatlamasına engel olabilen 9 besin - 8

Dana ciğeri

Dana ciğeri tıpkı tatlı patates gibi yüksek miktarda A vitamini içeriyor. Bu vitamin morötesi ışının verdiği zararın önlenmesini sağladığı gibi cildin nemli kalmasına yarıyor. Böylece örneğin sedef hastalığının yol açtığı kaşıntılı cilde iyi geliyor.

Kışın cildin kuruması ve çatlamasına engel olabilen 9 besin - 9

Çiğ istiridye

İstiridyede bolca bulunan çinko, kuruluğun sebebiyet verdiği hasarların onarılmasını sağlıyor. Bunda ayrıca antioksidan görevi gören ve kolajen üretiminde rol oynayan bakır da bulunuyor.

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