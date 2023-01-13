Kışın cildin kuruması ve çatlamasına engel olabilen 9 besin

Tatlı patates, A ve C vitaminleri açısından zengindir. A vitamini cildi, güneş ışığının zararlarından koruyor. Ayrıca cildin aşırı kurumasını da önlüyor. Öte yandan çok fazla A vitaminin kuru cilde ve dudak çatlağına yol açabileceğini unutmayın.
C vitaminiyse ciltte kolajenin artmasını sağlıyor. Vücudun yapı iskelesinin hammaddesi olan kolajenin temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumak. Kolajen cildin canlı, nemli ve sağlıklı olmasına da yarıyor.
Kışın sağlık deposu portakal, yüksek miktarda C vitamini barındırıyor. Güne bir portakal ya da bir bardak portakal suyuyla başlamak cildinize iyi gelebilir. Bu meyve ayrıca potasyum içeriyor. Potasyum, vücudun sıvı elektrolit dengesinin sağlanmasında rol oynuyor.
Ispanaktaki C vitaminin yanı sıra K vitamini de kolajen üretiminin artmasına neden oluyor. Önemli bir besin olan potasyum da bu sebzede mevcut.
Diğer ürünler gibi A ve C vitaminleri içeren kırmızıbiber, aynı zamanda K ve E vitaminlerini de barındırıyor. K vitamini kolajen seviyesini yükseltirken E vitamini hasar ve kuruluktan kaynaklanan iltihaplanmayı azaltabiliyor.
Somon önemli miktarda Omega 3 yağ asitler içeriyor. Bu yağ asitleri cilt sağlığında önemli rol oynuyor. Somon da ayrıca iltihaplanma ve kuruluğa iyi gelen D vitamini de bulunuyor.
Çeyrek fincan ayçekirdeği, yetişkin bir kişi için önerilen günlük E vitamini ihtiyacının neredeyse yarısını karşılıyor. Bu vitamin antiinflamatuar özellikler taşıyor ve cilt bariyerinin korunmasını sağlıyor. Ayçekirdeği ayrıca cildi, zararlı morötesi ışınlardan koruyan bakır içeriyor.
Bir başka E vitamini kaynağı olan badem, cilt bariyerini güçlendiriyor. Badem aynı zamanda protein ve lif kaynağı.
Dana ciğeri tıpkı tatlı patates gibi yüksek miktarda A vitamini içeriyor. Bu vitamin morötesi ışının verdiği zararın önlenmesini sağladığı gibi cildin nemli kalmasına yarıyor. Böylece örneğin sedef hastalığının yol açtığı kaşıntılı cilde iyi geliyor.
İstiridyede bolca bulunan çinko, kuruluğun sebebiyet verdiği hasarların onarılmasını sağlıyor. Bunda ayrıca antioksidan görevi gören ve kolajen üretiminde rol oynayan bakır da bulunuyor.