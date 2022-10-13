Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller

Yedigöller Milli Parkı özellikle sonbaharda, yeşil ve sarının bütün tonlarının harmanlandığı doğasıyla, farklı bir tatil geçirmek isteyenlere ideal bir alternatif sunuyor... (Yazı: Murat ŞAHİN)

Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 1

Türkiye'nin en güzel milli parklarından biri olan Yedigöller Milli Parkı'nda ağaçlar sonbaharın renklerine bürünmeye başladı.

Fotoğraflar: Murat ŞAHİN

Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 2

1636 hektar büyüklüğündeki Yedigöller havzası, 1965 yılında Milli Park olarak korunmaya alınmış. Havza, kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan, yüzeysel ve yer altı akışlarıyla birbirine bağlı, kuzeyden güneye 1500 m. mesafede sıralanmış 7 gölden oluşmakta. Bu göllerin isimleri Büyükgöl, Küçükgöl, Deringöl, İncegöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl ve Seringöl.

Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 3

Milli Park içindeki göller, aralarında 100 m. yükselti farkı bulunan ve ortalama 780 m. yükseklikte olan iki plato üzerinde bulunuyor.

Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 4

Yedigöller Milli Parkı’nın güneyinde, 1380 m. yükseltideki Kapankaya Tepesi'nde bulunan manzara seyir yerine çıkılarak gölleri ve vadideki eşsiz peyzaj güzelliklerini görmek mümkün.

Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 5

236 adet bitki türünü içeren Yedigöller Milli Parkı, bu haliyle tam bir saklı cenneti andırıyor.

Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 6

Yedigöller'de bulunan Orman Bakanlığı’na ait bungalov evler konaklamak için ideal. Ayrıca doğa aşıkları için Milli Park'ta 1 hektarlık çadır ve karavan alanı da bulunuyor.

Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 7

Yedigöller'e Mengen ve Bolu yolları üzerinden ulaşmak mümkün.

Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 8

Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım kolaylaştığı için ziyaretçi sayısında da artış hayli yüksek. Daha önceki ziyaretlerimin hiç birinde yaşamadığım kalabalık ve trafik sorununu bu hafta yaptığımız gezimizde yaşadım.

Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 9

Parkın içindeki tüm yollar kilitlendi, otomobiller hiç bir yere kımıldayamaz hale geldi. Ziyaret etmeyi düşünenlere tavsiyem otomobillerinizi daha dışarılarda bırakmanız ve gezinizi yürüyerek yapmanız. Sonbaharın her tonunu görerek yapacağınız bu yürüyüşten zevk alacağınıza eminim.

Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 10
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 11
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 12
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 13
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 14
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 15
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 16
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 17
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 18
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 19
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 20
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 21
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 22
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 23
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 24
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 25
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 26
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 27
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 28
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 29
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 30
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 31
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 32
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 33
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 34
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 35
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 36
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 37
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 38
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 39
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 40
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 41
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 42
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 43
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller - 44

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