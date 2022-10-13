Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller

Parkın içindeki tüm yollar kilitlendi, otomobiller hiç bir yere kımıldayamaz hale geldi. Ziyaret etmeyi düşünenlere tavsiyem otomobillerinizi daha dışarılarda bırakmanız ve gezinizi yürüyerek yapmanız. Sonbaharın her tonunu görerek yapacağınız bu yürüyüşten zevk alacağınıza eminim.