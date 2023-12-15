Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu (Survivor 2024 All Star yarışmacıları)

Survivor 2024'ün yeni sezon tarihi, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanıyor. Survivor 2024 All Star'ın yeni sezonunda SMS sistemi olmayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde de mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını duyurmuştu. Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak?