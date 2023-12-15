Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu (Survivor 2024 All Star yarışmacıları)
Survivor 2024 All Star'ın ne zaman başlayacağı, izleyenlere heyecanlı anlar yaşatan yarışma programının takipçileri tarafından merak ediliyor. Yeni Survivor konseptiyle ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, artık SMS olmadan performansa göre yarışmacıların değerlendirileceğini belirtmişti. Survivor 2024'ün yeni sezon öncesinde yayın tarihi belli oldu. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2024 All Star mavi ve kırmızı takım yarışmacıları.
Survivor 2024'ün yeni sezon tarihi, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanıyor. Survivor 2024 All Star'ın yeni sezonunda SMS sistemi olmayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde de mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını duyurmuştu. Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak?