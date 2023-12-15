Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu (Survivor 2024 All Star yarışmacıları)

Survivor 2024 All Star'ın ne zaman başlayacağı, izleyenlere heyecanlı anlar yaşatan yarışma programının takipçileri tarafından merak ediliyor. Yeni Survivor konseptiyle ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, artık SMS olmadan performansa göre yarışmacıların değerlendirileceğini belirtmişti. Survivor 2024'ün yeni sezon öncesinde yayın tarihi belli oldu. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2024 All Star mavi ve kırmızı takım yarışmacıları.

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu (Survivor 2024 All Star yarışmacıları) - 1

Survivor 2024'ün yeni sezon tarihi, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanıyor. Survivor 2024 All Star'ın yeni sezonunda SMS sistemi olmayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde de mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını duyurmuştu. Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak?

N-LIFE HABERLERİ

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu (Survivor 2024 All Star yarışmacıları) - 2

2024 SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor All Star 2024'ün yayın tarihi belli oldu.

Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle 1 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.00'da yayınlanacak.

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu (Survivor 2024 All Star yarışmacıları) - 3

TAKIMLAR BELLİ OLDU

Survivor 2024 All Star'da kadrolar netleşti.

TV8 ekranlarında yayınlanan programda Acun Ilıcalı yarışmacıları Mavi ve Kırmızı olarak iki takıma ayırdı.

Öte yandan izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu (Survivor 2024 All Star yarışmacıları) - 4

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya

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