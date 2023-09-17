"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi
Bu yıl 11'incisi düzenlenen "Süslü kadınlar bisiklet turu'' iki ülke 200 şehirde aynı zamanda gerçekleştirildi. Kadınların bisiklet kullanmasıyla ilgili farkındalık yaratmayı hedefleyen grup, şık elbiseleri ve topuklu ayakkabılarıyla sokaklarda pedal çevirdi.
Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla 32 ülke 200 şehirde bir araya gelen binlerce kadın süsledikleri bisikletleriyle pedal çevirdi.
İzmir'de gerçekleştirilen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"na yaklaşık 4 bin kişi katıldı.