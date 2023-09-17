"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi

Bu yıl 11'incisi düzenlenen "Süslü kadınlar bisiklet turu'' iki ülke 200 şehirde aynı zamanda gerçekleştirildi. Kadınların bisiklet kullanmasıyla ilgili farkındalık yaratmayı hedefleyen grup, şık elbiseleri ve topuklu ayakkabılarıyla sokaklarda pedal çevirdi.

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 1

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla 32 ülke 200 şehirde bir araya gelen binlerce kadın süsledikleri bisikletleriyle pedal çevirdi.

İzmir'de gerçekleştirilen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"na yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 2

Karşıyaka ilçesinde Zühtü Işıl Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisiklet turuna buradan başladı. Kadınlar, Mavi Şehir Balıkçı Barınağı önünden dönüp, turu başladıkları meydanda bitirdi.

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 3

Etkinlik yöneticisi Sema Gür, turun ardından yaptığı açıklamada, etkinliğin 32 ülkede ve 200 şehirde eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirtti.

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 4

Etkinliğin, 2013 yılından bu yana, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini aktaran Gür, şunları kaydetti:

"İzmir'de bisikletlerimizle yaklaşık 200 kadın yola çıkarken 2022'de bu turun global hale geleceğini ve binlerce kadının ortak dileklerle bisikletleriyle yollarda olacağını hiç düşünmemiştik. Şimdi biz binlerce kadın pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz.

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 5

ADANA

Etkinlikler kapsamında Adana’da da çok sayıda kadın bisikletçi, Uğur Mumcu Meydanı’nda toplandı.

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 6

ADANA

Bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar, şarkılar söyleyip eğlendi. Bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi.

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 7

ADANA

Pedal çeviren kadınlar, Ziya Paşa ve Gazi Paşa Bulvarları’ndan geçtikten sonra başlangıç noktasına geri döndü. Bisiklet turuna trafikteki sürücüler de kornalarıyla eşlik etti.

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 8

ADANA

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 9

ADANA

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 10

ADANA

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 11

DİYARBAKIR, ELAZIĞ VE BATMAN

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 12

DİYARBAKIR, ELAZIĞ VE BATMAN

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 13

DİYARBAKIR, ELAZIĞ VE BATMAN

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 14

DİYARBAKIR, ELAZIĞ VE BATMAN

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 15

DİYARBAKIR, ELAZIĞ VE BATMAN

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 16

MUĞLA

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 17

MUĞLA

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 18

MUĞLA

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 19

MERSİN

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 20

MERSİN

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 21

EDİRNE

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 22

EDİRNE

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 23

BAKÜ

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 24

BAKÜ

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 25

ADANA

"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi - 26

ADANA

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