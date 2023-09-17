"Süslü kadınlar" farkındalık için pedal çevirdi

Etkinliğin, 2013 yılından bu yana, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini aktaran Gür, şunları kaydetti:



"İzmir'de bisikletlerimizle yaklaşık 200 kadın yola çıkarken 2022'de bu turun global hale geleceğini ve binlerce kadının ortak dileklerle bisikletleriyle yollarda olacağını hiç düşünmemiştik. Şimdi biz binlerce kadın pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz.