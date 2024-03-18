2024 emekli banka promosyonları: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

YENİ PROMOSYON TUTARI 15 BİN TL'YE ULAŞTI

Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, 2024 mart ayında ING Türkiye promosyon tutarını 15 bin TL'ye güncelledi.



Bu doğrultuda ING Türkiye'ye emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.



EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.



Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.



Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.



Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise şöyle: