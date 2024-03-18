2024 emekli banka promosyonları: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Emeklilik hakkı kazanan veya bankalarla olan taahhüt süresi sona eren vatandaşlar, güncel emekli promosyon tutarlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Promosyon ödemeleri için bankalar 1-31 Mart 2024 tarihine kadar başvuru kabul ediyor. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?
Emekli maaşı banka promosyonları, bankalarla taahhüt süresi sona erecek olan emeklilerin gündeminde yer almaya başladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Mart ayı itibarıyla ise birçok banka emekli promosyonlarında güncelleme yapmaya başladı. İşte, bankaların güncel emekli promosyon ücretleri hakkında bilgiler...