Restoran,
kafe ve fırınlarda IBAN denetimi: Fişler kontrol edildi, pos makineleri
incelendi
Restoranlardaki vergi denetimi sıklaştırıldı. Geçen hafta İstanbul’da denetim yapan gelir uzmanları bu hafta sonu da Başkent Ankara’da sahaya çıktı. 250 gelir uzmanı, kafe, restoran, pastane, fırın ve eczaneleri denetledi. Denetimlerde, IBAN aracılığıyla tahsilat yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.
Ankara genelinde 250 gelir uzmanıyla kafe, restoran, pastane, fırın ve eczane işletmeleri nezdinde vergi denetimleri yapıldı.