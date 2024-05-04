Restoran, kafe ve fırınlarda IBAN denetimi: Fişler kontrol edildi, pos makineleri incelendi

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yaptıkları denetim çalışmalarının artarak devam edeceğine dikkati çeken Duman, vatandaşlara da şu çağrıda bulundu:

“Vatandaşlarımızdan, satın aldıkları ürün veya hizmete ait ödeme kaydedici cihaz fişi veya faturaları talep etmeleri ve bu belgelerde KDV oranlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı kontrol etmelerini rica ediyoruz. Belge düzenlemeyen veya yanlış düzenleyen firmalar için doğrudan Başkanlığımız iletişim kanalları üzerinden bize ulaşabilecekleri gibi CİMER ve VİMER üzerinden yapacakları bildirimlerle de bu konu bizim tarafımızdan hassasiyetle araştırılacaktır.”