Yen dibi gördü, turist akını başladı

"AVRUPA'DA PARA KAZANANLAR İÇİN UCUZ"

Almanya'dan Japonya'ya gelen Fatma Yıldız da, euroya göre Tokyo'daki fiyatların aşırı yüksek olmadığını söyledi. "Bizim için oldukça ucuz. Avrupa'da para kazananlar için burası gezmeye değer" diyen Yıldız, "Paramız değerli olduğundan burası çok da pahalı değil" dedi.



Kanada'dan gelen Justin Carl ise ülkeyi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Japon yeninin an itibarıyla düşük olması bizim açımızdan bir avantaj" ifadelerini kullandı. Japonya'ya sadece değer kaybeden yen nedeniyle gelmediklerini kaydeden Carl, "Japonya'ya gelmek hayalimiz olduğu ve burayı çok sevdiğimiz için zaten ziyaret edecektik. Ancak, Kanada doları harcamak şu an burada avantajlı. Zaten avantajlıydı ancak şu an daha da avantajlı" ifadelerini kullandı. Kur farkı nedeniyle giyim ve elektronik gibi ürünlerin ülkesine kıyasla Japonya'da daha ucuz olduğunu vurgulayan Carl, vergisiz alışveriş imkanı ve indirimlerin avantaj sağladığını da sözlerine ekledi.