2024 emekli zammında son durum: Emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı?
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi gelmeye devam ediyor. Yerel seçim öncesi emeklilere zam yapılacağı iddiaları sık sık gündeme gelirken; AK Parti, bu iddialara son noktayı koydu. Peki, 2024 emekli zammında son durum ne? Emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye seyyanen zam tartışmalarına son noktayı koydu. Güler, katıldığı bir televizyon programında, emekli zammına ilişkin herhangi bir çalışmaları olmadığını söyledi.