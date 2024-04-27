İstanbul’daki kafe ve restoranlarda KDV denetimi: Vatandaşlara "fişlerinizi kontrol edin" çağrısı

“EN ÖNEMLİ AMAÇ KAYIT DIŞILIĞI ENGELLEMEK”

Rıza Bilgiç, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak vergi denetimlerinde en önemli amaçlarının kayıt dışılığı ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek olduğunun altını çizerek, “Bu kapsamda özellikle KDV oranlarını yanlış uygulamak suretiyle yüksek oranlı ürün teslim ettiği halde, düşük oranlı KDV kesen ve belge düzenleyen mükelleflerle alakalı denetimlerimiz artarak devam edecek.” diye konuştu.

Denetimlerde hem mükelleflere hem de vatandaşlara vergi konusunda rehberlik etmeye çalıştıklarını da anlatan Bilgiç, uyumlu olmayan mükelleflere cezai müeyyideleri uygulamak suretiyle kayıt dışılığı önlemek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.