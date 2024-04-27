İstanbul’daki kafe ve restoranlarda KDV denetimi: Vatandaşlara "fişlerinizi kontrol edin" çağrısı
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, bugün kentin en işlek noktalarındaki işletmelerde Katma Değer Vergisi (KDV) denetimi yaptı. Ekipler, hatalı KDV oranı uyguladığı tespit edilen işletmelere ceza uyguladı. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, vatandaşlara alışveriş sonrası fişlerindeki KDV oranını kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Bilgiç, “Aksi bir durumda karşılaşmaları halinde de gerek CİMER gerek VİMER vasıtasıyla bunları bizlere, Gelir İdaresi Başkanlığımıza intikal ettirmeleri durumunda gerekli incelemeler ivedilikle yapılacaktır.” dedi.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, hatalı Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının uygulandığı görülen işletmelerde denetimleri yoğunlaştırdı.
Yüksek oranlı ürün teslim ettiği halde düşük oranlı KDV kesen işletmelere yönelik Beşiktaş, Şişli, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy’de gerçekleştirilen saha denetimlerine 200 gelir uzmanı katıldı. Denetimlerde yaklaşık 1600 mükellef denetlendi.