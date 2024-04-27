ntv.com.tr

İstanbul’daki kafe ve restoranlarda KDV denetimi: Vatandaşlara "fişlerinizi kontrol edin" çağrısı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, bugün kentin en işlek noktalarındaki işletmelerde Katma Değer Vergisi (KDV) denetimi yaptı. Ekipler, hatalı KDV oranı uyguladığı tespit edilen işletmelere ceza uyguladı. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, vatandaşlara alışveriş sonrası fişlerindeki KDV oranını kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Bilgiç, “Aksi bir durumda karşılaşmaları halinde de gerek CİMER gerek VİMER vasıtasıyla bunları bizlere, Gelir İdaresi Başkanlığımıza intikal ettirmeleri durumunda gerekli incelemeler ivedilikle yapılacaktır.” dedi.

İstanbul’daki kafe ve restoranlarda KDV denetimi: Vatandaşlara "fişlerinizi kontrol edin" çağrısı - 1

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, hatalı Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının uygulandığı görülen işletmelerde denetimleri yoğunlaştırdı.

Yüksek oranlı ürün teslim ettiği halde düşük oranlı KDV kesen işletmelere yönelik Beşiktaş, Şişli, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy’de gerçekleştirilen saha denetimlerine 200 gelir uzmanı katıldı. Denetimlerde yaklaşık 1600 mükellef denetlendi.

Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi: Karar Resmi Gazete'de

NTVPARA HABERLERİ

İstanbul’daki kafe ve restoranlarda KDV denetimi: Vatandaşlara "fişlerinizi kontrol edin" çağrısı - 2

Yapılan incelemelerde usulsüzlük tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

İstanbul’daki kafe ve restoranlarda KDV denetimi: Vatandaşlara "fişlerinizi kontrol edin" çağrısı - 3

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, vergi denetimi öncesi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında gazetecilere, bugün 45 araç ve 200 gelir uzmanının katılımıyla Beşiktaş, Şişli, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy'de restoran, pastane, fırın, kafe ve eczane işletmek suretiyle faaliyet gösteren mükelleflere yönelik vergi denetimlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yapılan denetimlere ilişkin detayları paylaşan Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kapsamda KDV oranlarına ilişkin denetim, ödeme kaydedici cihaz ve pos cihazı denetimi, kira ödemeleri, iş yeri kiralıksa ödemelerin bankadan mı elden mi yapıldığına ilişkin tespit, bankadan yapılıyorsa banka dekontlarının tespiti, pos cihazları işletmeye ait mi değil mi işletmeye ait olmayan pos cihazları kullanıyorsa bunların tespiti, kayıt dışı istihdam bulunması durumunda bunun tespiti ve IBAN numarasına hesaben ödeme alan işletmeler varsa bu IBAN numaralarının tespiti işletmeye ait olup olmadıkları konularının tespitiyle alakalı vergi denetimi gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 1600 mükellef denetleniyor.”

İstanbul’daki kafe ve restoranlarda KDV denetimi: Vatandaşlara "fişlerinizi kontrol edin" çağrısı - 4

“EN ÖNEMLİ AMAÇ KAYIT DIŞILIĞI ENGELLEMEK”

Rıza Bilgiç, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak vergi denetimlerinde en önemli amaçlarının kayıt dışılığı ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek olduğunun altını çizerek, “Bu kapsamda özellikle KDV oranlarını yanlış uygulamak suretiyle yüksek oranlı ürün teslim ettiği halde, düşük oranlı KDV kesen ve belge düzenleyen mükelleflerle alakalı denetimlerimiz artarak devam edecek.” diye konuştu.

Denetimlerde hem mükelleflere hem de vatandaşlara vergi konusunda rehberlik etmeye çalıştıklarını da anlatan Bilgiç, uyumlu olmayan mükelleflere cezai müeyyideleri uygulamak suretiyle kayıt dışılığı önlemek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
İstanbul’daki kafe ve restoranlarda KDV denetimi: Vatandaşlara "fişlerinizi kontrol edin" çağrısı - 5

VATANDAŞLARA “KDV ORANINI KONTROL EDİN” ÇAĞRISI

Rıza Bilgiç, gerek fiş ya da fatura düzenlemeyen gerekse de KDV oranlarını hatalı olarak uygulayan mükelleflere ceza kesileceğini belirterek, vergi mevzuatı uyarınca fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3 bin 400 lira, fatura vermeyen işletmelere ise her fatura için 3 bin 400 liradan az olmamak üzere belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesildiğini anlattı.

İstanbul’daki kafe ve restoranlarda KDV denetimi: Vatandaşlara "fişlerinizi kontrol edin" çağrısı - 6

Bu yıl KDV oranlarına yönelik yapılanlar dahil olmak üzere belge düzenine yönelik 33 bin 360 denetim yapıldığını kaydeden Bilgiç, 2024 yılında yapılan saha denetimlerinde uyumsuzluk gösteren mükelleflere yaklaşık 1,5 milyar lira ceza kesildiği bilgisini verdi.

İstanbul’daki kafe ve restoranlarda KDV denetimi: Vatandaşlara "fişlerinizi kontrol edin" çağrısı - 7

Bilgiç, belge düzenine uymayan işletmeler ile ilgili bu yıl alınan ihbar sayısının 9 bin 546 olduğunu ve bu ihbarlar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında gerek saha denetimlerinin gerekse risk analizine dayalı denetimlerin artarak devam edeceğini ve saha denetimlerinin konu bazlı sürekli değişebileceğini sözlerine ekledi.

DAHA FAZLA GÖSTER