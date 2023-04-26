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5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Adım adım başvuru ekranı

Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasında, başvuruların bugün itibarıyla başlamasıyla birlikte, başvuruların nasıl yapılacağı konut sahipleri tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasının ayrıntıları belli olmuştu. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, başvuru tarihleri ve başvuruların nereden yapılacağı açıklandı. İşte adım adım kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası.

5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Adım adım başvuru ekranı - 1

Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında "Yarısı Bizden" kampanyası başladı. Kampanyayla birlikte 2 tip ev için uygun şartlarda kredi imkanı sunuluyor.

İşte kredi için vade, taksit  ve örnek ödeme planı şu şekilde;

NTVPARA HABERLERİ

5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Adım adım başvuru ekranı - 2

100 METREKARE 2+1 DAİRELERDE 750 BİN TL

100 metrekare 2+1 daire
750 bin TL devletten
Kalan tutara
Yüzde 10 peşinat
5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Adım adım başvuru ekranı - 3

120 METREKARE 3+1 DAİRELERDE 900 BİN TL

120 metrekare 3+1 daire
900 bin TL devletten
Kalan tutara
Yüzde 10 peşinat
6 bin 750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Adım adım başvuru ekranı - 4

KREDİYE BAŞVURU İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Başvuruların bugün itibarıyla başlamasının ardından, başvuru adımları ayrıntısıyla açıklandı. İşte başvuru için bilmeniz gerekenler;

ADIM 1

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Adım adım başvuru ekranı - 5

ADIM 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Adım adım başvuru ekranı - 6

ADIM 3

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Adım adım başvuru ekranı - 7

ADIM 4

Ruhsat alma süreci başlayacak.

5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Adım adım başvuru ekranı - 8

ADIM 5

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Adım adım başvuru ekranı - 9

KAYIT İȘLEMİ AȘAMALARI

Mülk sahipleri, e-Devlet üzerinden kentsel dönüşüm kayıt işlemlerini sıralasıyla şu şekilde takip etmeli;

1- AŞAMA

Bilgilendirme metninin okunması ve kabul edilmesi ișlemi.

5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Adım adım başvuru ekranı - 10

2- AŞAMA

Tapu bilgilerinin eksiksiz bir șekilde doldurulması

5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Adım adım başvuru ekranı - 11

3- AŞAMA

İletișim bilgilerinin ve yapının fotoğraflarının sisteme yüklenmesi.

5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Adım adım başvuru ekranı - 12

4- AŞAMA

İșlemin bașarılı bir șekilde kaydedilmesi.

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