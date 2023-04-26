5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Adım adım başvuru ekranı

Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında "Yarısı Bizden" kampanyası başladı. Kampanyayla birlikte 2 tip ev için uygun şartlarda kredi imkanı sunuluyor.
İşte kredi için vade, taksit ve örnek ödeme planı şu şekilde;
100 metrekare 2+1 daire
750 bin TL devletten
Kalan tutara
Yüzde 10 peşinat
5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade
120 metrekare 3+1 daire
900 bin TL devletten
Kalan tutara
Yüzde 10 peşinat
6 bin 750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade
Başvuruların bugün itibarıyla başlamasının ardından, başvuru adımları ayrıntısıyla açıklandı. İşte başvuru için bilmeniz gerekenler;
ADIM 1
Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.
Ruhsat alma süreci başlayacak.
Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.
Mülk sahipleri, e-Devlet üzerinden kentsel dönüşüm kayıt işlemlerini sıralasıyla şu şekilde takip etmeli;
1- AŞAMA
Bilgilendirme metninin okunması ve kabul edilmesi ișlemi.
Tapu bilgilerinin eksiksiz bir șekilde doldurulması
İletișim bilgilerinin ve yapının fotoğraflarının sisteme yüklenmesi.
İșlemin bașarılı bir șekilde kaydedilmesi.