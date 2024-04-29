Taşıt kredileri el yakıyor | 200 bin TL taşıt kredisinin aylık taksiti kaç lira? (2024 taşıt kredisi hesaplama ekranı)

Yüksek faiz ve kısıtlama kararları taşıt kredilerini durma noktasına getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre taşıt kredileri yılsonuna göre yüzde 3,6 geriledi. Sıfır araç kredilerinde faiz oranı yüzde 5 seviyesine dayanmış durumda.

Yüksek maliyetlere rağmen taşıt kredilerinde uygun kredi arayışları sürüyor

Peki, 48 ay vadeli 200 bin lira otomobil kredisi çeken bir kişi ne kadar geri ödeyecek? İşte banka banka taşıt kredilerinde son durum...