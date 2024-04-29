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Taşıt kredileri el yakıyor | 200 bin TL taşıt kredisinin aylık taksiti kaç lira? (2024 taşıt kredisi hesaplama ekranı)

Taşıt kredilerinin ne kadar olduğu, araç sahibi olmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Ekonomi yönetiminin iç talebi kısmaya dönük adımları bireysel ve taşıt kredi faizlerini yukarı çekti. Buna rağmen nakit ihtiyacı olanların uygun kredi arayışları sürüyor. Peki, 2024 taşıt kredisi nasıl hesaplanır? İşte 48 ay vadeli 200 bin lira otomobil kredisinin faiz oranı.

Taşıt kredileri el yakıyor | 200 bin TL taşıt kredisinin aylık taksiti kaç lira? (2024 taşıt kredisi hesaplama ekranı) - 1

Yüksek faiz ve kısıtlama kararları taşıt kredilerini durma noktasına getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre taşıt kredileri yılsonuna göre yüzde 3,6 geriledi. Sıfır araç kredilerinde faiz oranı yüzde 5 seviyesine dayanmış durumda.

Yüksek maliyetlere rağmen taşıt kredilerinde uygun kredi arayışları sürüyor

Peki, 48 ay vadeli 200 bin lira otomobil kredisi çeken bir kişi ne kadar geri ödeyecek? İşte banka banka taşıt kredilerinde son durum...

NTVPARA HABERLERİ

Taşıt kredileri el yakıyor | 200 bin TL taşıt kredisinin aylık taksiti kaç lira? (2024 taşıt kredisi hesaplama ekranı) - 2

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 4,99
Aylık Taksit: 13.642 TL
Toplam Ödeme: 655.805 TL

Yapı Kredi (150.000 TL)

Faiz Oranı: Yüzde 5,89
Aylık Taksit: 11.828,18 TL
Toplam Ödeme: 567.744 TL

Taşıt kredileri el yakıyor | 200 bin TL taşıt kredisinin aylık taksiti kaç lira? (2024 taşıt kredisi hesaplama ekranı) - 3

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 5,49
Aylık Taksit: 14.815 TL
Toplam Ödeme: 712.145 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 3,65
Aylık Taksit: 10.639 TL
Toplam Ödeme: 511.848 TL

Taşıt kredileri el yakıyor | 200 bin TL taşıt kredisinin aylık taksiti kaç lira? (2024 taşıt kredisi hesaplama ekranı) - 4

İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 4,85
Aylık Taksit: 13.317 TL
Toplam Ödeme: 640.249 TL

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 11.820 TL
Toplam Ödeme: 568.550 TL

Taşıt kredileri el yakıyor | 200 bin TL taşıt kredisinin aylık taksiti kaç lira? (2024 taşıt kredisi hesaplama ekranı) - 5

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: Yüzde 4,44
Aylık Taksit: 12.381 TL
Toplam Ödeme: 595.311 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: Yüzde 4,60
Aylık Taksit: 12.744 TL
Toplam Ödeme: 612.734 TL

Taşıt kredileri el yakıyor | 200 bin TL taşıt kredisinin aylık taksiti kaç lira? (2024 taşıt kredisi hesaplama ekranı) - 6

QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 4,86
Aylık Taksit: 13.340 TL
Toplam Ödeme: 641.357 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 5,34
Aylık Taksit: 14.460 TL
Toplam Ödeme: 695.121 TL

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