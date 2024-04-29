Taşıt kredileri el yakıyor | 200 bin TL taşıt kredisinin aylık taksiti kaç lira? (2024 taşıt kredisi hesaplama ekranı)
Taşıt kredilerinin ne kadar olduğu, araç sahibi olmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Ekonomi yönetiminin iç talebi kısmaya dönük adımları bireysel ve taşıt kredi faizlerini yukarı çekti. Buna rağmen nakit ihtiyacı olanların uygun kredi arayışları sürüyor. Peki, 2024 taşıt kredisi nasıl hesaplanır? İşte 48 ay vadeli 200 bin lira otomobil kredisinin faiz oranı.
Yüksek faiz ve kısıtlama kararları taşıt kredilerini durma noktasına getirdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre taşıt kredileri yılsonuna göre yüzde 3,6 geriledi. Sıfır araç kredilerinde faiz oranı yüzde 5 seviyesine dayanmış durumda.
Yüksek maliyetlere rağmen taşıt kredilerinde uygun kredi arayışları sürüyor
Peki, 48 ay vadeli 200 bin lira otomobil kredisi çeken bir kişi ne kadar geri ödeyecek? İşte banka banka taşıt kredilerinde son durum...