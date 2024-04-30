Konut kredisi faiz oranı hesaplama 2024: Konut kredisi faizleri daha da artacak mı? 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar?
Konut kredisinde güncel faiz oranları, ev sahibi olmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. 2024 yılında Türkiye genelinde konut fiyatları ortalama 3 milyon civarında seyrediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ise konut fiyatları daha da artıyor. İstanbul'da ortalama konut fiyatları 5 milyon liralara yaklaşıyor. Bu durum ise ise ev almak isteyenleri kredi arayışına itiyor. Konut kredilerinin faiz oranları yüzde 3 ile yüzde 5 aralığında değişirken, geri ödemeler bazı bankalarda aylık 50 bin lirayı aşıyor. Peki, konut kredisi faizleri daha da artacak mı? 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte 2024 yılı konut kredisi faiz hesaplama ekranı.
Ekonomi yönetiminin talebi soğutmaya yönelik adımları kredi faizlerini zirve seviyelere çekti. Yüksek faiz ve kısıtlama kararları konut kredisi alımını zorlaştırdı. Konut kredilerin faiz oranları yüzde 3 ile yüzde 5 aralığında değişiklik gösterdi. 10 yıl vadeli 1 milyon liralık konut kredisinin aylık geri ödemesi bazı bankalarda 50 bin lirayı aşıyor. 10 yıl vadeli 1 milyon lira konut kredisinin ödemesi ne kadar oluyor? İşte banka banka konut kredilerinde son durum...