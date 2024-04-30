ntv.com.tr

Konut kredisi faiz oranı hesaplama 2024: Konut kredisi faizleri daha da artacak mı? 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar?

Konut kredisinde güncel faiz oranları, ev sahibi olmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. 2024 yılında Türkiye genelinde konut fiyatları ortalama 3 milyon civarında seyrediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ise konut fiyatları daha da artıyor. İstanbul'da ortalama konut fiyatları 5 milyon liralara yaklaşıyor. Bu durum ise ise ev almak isteyenleri kredi arayışına itiyor. Konut kredilerinin faiz oranları yüzde 3 ile yüzde 5 aralığında değişirken, geri ödemeler bazı bankalarda aylık 50 bin lirayı aşıyor. Peki, konut kredisi faizleri daha da artacak mı? 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte 2024 yılı konut kredisi faiz hesaplama ekranı.

Konut kredisi faiz oranı hesaplama 2024: Konut kredisi faizleri daha da artacak mı? 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 1

Ekonomi yönetiminin talebi soğutmaya yönelik adımları kredi faizlerini zirve seviyelere çekti. Yüksek faiz ve kısıtlama kararları konut kredisi alımını zorlaştırdı. Konut kredilerin faiz oranları yüzde 3 ile yüzde 5 aralığında değişiklik gösterdi. 10 yıl vadeli 1 milyon liralık konut kredisinin aylık geri ödemesi bazı bankalarda 50 bin lirayı aşıyor. 10 yıl vadeli 1 milyon lira konut kredisinin ödemesi ne kadar oluyor? İşte banka banka konut kredilerinde son durum...

NTVPARA HABERLERİ

Konut kredisi faiz oranı hesaplama 2024: Konut kredisi faizleri daha da artacak mı? 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 2

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 32.281 TL
Toplam Ödeme: 3.894.277 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 32.748 TL
Toplam Ödeme: 3.949.495 TL

Konut kredisi faiz oranı hesaplama 2024: Konut kredisi faizleri daha da artacak mı? 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 3

Akbank

Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 31.352 TL
Toplam Ödeme: 3.781.875 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 36.048 TL
Toplam Ödeme: 4.339.964 TL

Konut kredisi faiz oranı hesaplama 2024: Konut kredisi faizleri daha da artacak mı? 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 4

Akbank

Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 31.352 TL
Toplam Ödeme: 3.781.875 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 36.048 TL
Toplam Ödeme: 4.339.964 TL

Konut kredisi faiz oranı hesaplama 2024: Konut kredisi faizleri daha da artacak mı? 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 5

Halkbank

Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 42.206 TL
Toplam Ödeme: 5.082.325 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 43.180 TL
Toplam Ödeme: 5.193.896 TL

Konut kredisi faiz oranı hesaplama 2024: Konut kredisi faizleri daha da artacak mı? 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 6

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %4,43
Aylık Taksit: 44.545 TL
Toplam Ödeme: 5.360.176 TL

Ziraat Katılım

Kâr Payı Oranı: %5,40
Aylık Taksit: 54.098 TL
Toplam Ödeme: 6.502.353 TL

Konut kredisi faiz oranı hesaplama 2024: Konut kredisi faizleri daha da artacak mı? 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 7

HSBC

Faiz Oranı: %5,49
Aylık Taksit: 54.990 TL
Toplam Ödeme: 6.611.776 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 58.961 TL
Toplam Ödeme: 7.089.924 TL

Konut kredisi faiz oranı hesaplama 2024: Konut kredisi faizleri daha da artacak mı? 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 8

Odea

Faiz Oranı: %6,99
Aylık Taksit: 69.921 TL
Toplam Ödeme: 8.401.103 TL

Konut kredisi faiz oranı hesaplama 2024: Konut kredisi faizleri daha da artacak mı? 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 9

KONU KREDİSİ FAİZLERİ ARTAR MI?

Uzmanlara göre konut kredisi faizlerinin zirve seviyelerini yakın seyrediyor.

Faizlerin artmasıyla nakitin önemli hale geldiğini belirten uzmanlar, konut kredilerinde faizlerin daha fazla artmayacağı yönünde görüş belirtiyor.

Parasını mevduatta değerlendirenlerin kiralık evlere yöneldiğini belirten uzmanlar, kiralık fiyatlarında artış olabileceğine vurgu yapıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER