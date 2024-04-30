Konut kredisi faiz oranı hesaplama 2024: Konut kredisi faizleri daha da artacak mı? 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi ne kadar?

Ekonomi yönetiminin talebi soğutmaya yönelik adımları kredi faizlerini zirve seviyelere çekti. Yüksek faiz ve kısıtlama kararları konut kredisi alımını zorlaştırdı. Konut kredilerin faiz oranları yüzde 3 ile yüzde 5 aralığında değişiklik gösterdi. 10 yıl vadeli 1 milyon liralık konut kredisinin aylık geri ödemesi bazı bankalarda 50 bin lirayı aşıyor. 10 yıl vadeli 1 milyon lira konut kredisinin ödemesi ne kadar oluyor? İşte banka banka konut kredilerinde son durum...