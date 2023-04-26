Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattında ilk sefer

Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisiyle 2009 yılında Ankara-Eskişehir Hattının işletmeye alınması ile tanıştı. Daha sonra bu hattı, 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 2014 yılında Ankara-İstanbul ve Konya- İstanbul hatlarının devreye alınması takip etti.



Son olarak 2022 yılı ocak ayında Konya-Karaman Hattı da hizmete sunuldu.