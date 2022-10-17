Bakan Kurum'dan 'sosyal konut' açıklaması: Büyük müjdelerimiz var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayınında "İlk Evim İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine ilişkin, "25 Ekim'de 17 ilde temelleri atıyoruz. Büyük coşkuyla, heyecanla bütün temelleri de etaplar halinde atıp, bundan önce, 20 yılda yaptığımız gibi yine sözlerimizi tutacağız, inşaatlarımızı da iki yıl içerisinde bitirip teslim edeceğiz" dedi.
Projelerin büyük ilgi gördüğünü aktaran Kurum, "Sosyal konutta başvuru sayısı 7,5 milyon. Resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı da 4 milyon 560 bine ulaştı." bilgisini paylaştı.
Kurum, arsa projesinde başvurunun 331 bine ulaştığını bildirdi. Murat Kurum, arsa başvurularının 7 Kasım'a kadar alınmaya devam edeceğini kaydetti.
Arsaların müstakil ve müşterek olarak ikiye ayrıldığını anlatan Kurum, arsa fiyatlarında yüzde 40 sübvansiyon sağlandığını ifade ederek, "Vatandaşımıza arsayı 10 yıl faizsiz şekilde veriyoruz. Yüzde 10 peşinat ödeyecek, kalan tutarı 108 ay vadeyle faizsiz şekilde ödeyebilecek. Taksit artmayacak, sabit." diye konuştu.
Müstakil arsalarda yapılaşmanın nasıl olacağının sorulması üzerine Kurum, "Müstakil arsalarla alakalı imar planı hazırlıyoruz. Binaların oturacağı alan, çekme mesafesi, kat yüksekliği, imarı hepsi imar planında net şekilde belirlenecek. Vatandaşlarımız da 3194 sayılı İmar Kanunu'na uygun şekilde isterse ahşap, ister betonarme, ister yığma, isterse çelik, mevzuata uygun şekilde projesini hazırlayıp, istediği gibi projelerini belirleyip yapabilirler." yanıtını verdi.
Bakan Kurum, 7 bölge için yöresel mimariye uygun projelerin bulunduğunu, bu projelerin bölgelere göre sunulacağını, teknik destek sağlanacağını dile getirdi.
Müşterek parselli arsalara konut yapılmasına ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Kurum, "Müşterek parsellerde katlı konutlarımız var. Bu konutlara ilişkin vatandaşlarımız eğer çoğunluğu sağlarsa, bütün parseldeki vatandaşımız 'TOKİ'den yapım desteği isteyelim' derse, başımızın üstünde, hiçbir işimizi yarım bırakmayız. Orada da vatandaşımızın bu talebine kayıtsız kalmayacağız, orada yapım desteğini TOKİ Başkanlığımız eliyle vereceğiz" dedi.
Murat Kurum, yapım konusunda da gerekli desteklerin sağlanacağını bildirdi.
Orta gelirliler için konut projesinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Kurum, kasım ayı itibarıyla orta ve orta üstü gelir sahiplerine yönelik konut kampanyasının açıklanacağını bildirdi.
Kurum, "Şehirlerimizdeki mülkiyet problemlerine ilişkin çok önemli projeler yapıyoruz. Büyük müjdelerimiz var. O müjdeleri de inşallah ayın 28’inde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. O çerçevede de vatandaşımızın mülkiyet sorunlarına ilişkin, imar sorunlarına ilişkin bir irade ortaya koyacak şekilde hareket ediyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "İlk Evim Arsa Projesi. Bir milyon konut arsası" başlıklı paylaşımda bulundu.
Paylaşıma göre, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar, en fazla brüt 150 metrekare olacak, zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı destek olacak.
Planları onaylanan, hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.
Arsaların altyapı çalışmalarını TOKİ yapacak. Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.
Konut için de 2 yıl şartı olacak, iki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.
"İlk Evim Arsa" projesi kapsamında ilk etapta 100 bin arsa için talep toplanacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla arsa sayısı 1 milyona çıkarılan proje kapsamında satışa sunulacak altyapılı arsalar için başvurular, 7 Kasım'a kadar yapılabilecek.