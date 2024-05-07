Memur ve emeklinin gözü zam oranında: Ne kadar artış bekleniyor?

Nisan ayı enflasyonu geçen hafta belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 69,80 olarak açıklandı.



Enflasyon ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 olmuştu.



Nisan rakamları eklendiğinde ise enflasyon dört aylık süreçte yüzde 18,72'ye yükseldi.



Memur ve emeklinin zam oranı için mayıs ve haziran enflasyon verisine odaklanıldı.