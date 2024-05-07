Memur ve emeklinin gözü zam oranında: Ne kadar artış bekleniyor?
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Nisan enflasyonu ile birlikte yılın ilk dört ayı için rakamlar belli oldu. Dört aylık enflasyon oranı yüzde 18,70 olarak gerçekleşti. Net zam oranları ise haziran ayı enflasyon rakamları açıklanınca belli olacak. Peki, haziran ayı enflasyon beklentileri nasıl gerçekleşti? İşte memur ve emeklinin zam oranı için muhtemel oranlar...
Nisan ayı enflasyonu geçen hafta belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 69,80 olarak açıklandı.
Enflasyon ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 olmuştu.
Nisan rakamları eklendiğinde ise enflasyon dört aylık süreçte yüzde 18,72'ye yükseldi.
Memur ve emeklinin zam oranı için mayıs ve haziran enflasyon verisine odaklanıldı.