Bakan Uraloğlu: Ağır taşıtlar pazar günü belirli güzergahlarda trafiğe çıkmayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı için gittiği memleketi Trabzon’da yaptığı açıklamada, bayram tatili dönüşü oluşacak yoğunluğun önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı ile alınan ortak karar neticesinde ağır taşıtların belirli güzergahlarda Pazar günü için trafiğe çıkmayacağını bildirdi. Ulaşımın tüm modlarında sorunsuz ve huzur içinde bir bayram geçirdiklerini belirten Uraloğlu, Trabzon hafif raylı sistem projesi ile ilgili de bilgi verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle Trabzon’da hemşehrileri ile bir araya geldi.