Bakan Uraloğlu: Ağır taşıtlar pazar günü belirli güzergahlarda trafiğe çıkmayacak

"AĞIR TAŞITLAR BELİRLİ GÜZERGAHLARDA PAZAR GÜNÜ TRAFİĞE ÇIKMAYACAK"

Bayram tatili dönüşünde sürücülerin trafik kurallarına uymasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, tatil dönüşü yollarda trafiğin yoğunlaşacağını ifade etti. Uraloğlu, bu yoğunlaşmanın önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalışarak ağır taşıtların Pazar günü için belirli güzergahlarda trafiğe çıkmamaları noktasında bir karar aldıklarının altını çizdi. Alınan bu kararla trafik yoğunluğunun biraz daha azalacağını ifade eden Uraloğlu, “Mutlaka biz dönüş yolunda acele etmeden zamanında yola çıkarak, kurallara uyarak inşallah varacağımız yerlere varalım istiyoruz. 81 ilimizin tümünde tedbirlerimizi almış durumdayız. Trabzonumuz’da da bayram boyunca belli etkinliklerimiz olacak, belli ziyaretlerimiz olacak. Ramazan’ın sonunda bayram sevinci yaşadığımız günlerdeyiz. Tekrar bütün milletimizin bayramı mübarek olsun, Trabzon’dan bütün milletimize bütün arkadaşlarımızla beraber selamlarımızı gönderiyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz.” diye konuştu.