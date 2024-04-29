Bakan Uraloğlu: THY'nin ekonomiye katkısı 144 milyar dolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları’nın (THY) Airbus ile yaptığı anlaşma ile 105 adet A350 tipi ve 250 adet A321NEO tipi uçak alımı yaptığını, Rolls Royce firmasıyla da A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının temin edilmesi yönünde anlaşmaya varıldığını bildirdi. Uraloğlu, THY’nin Türkiye ekonomisine 56 milyar dolar katkı sağladığını açıklayarak, “2024 yılı sonunda ise bu katkının 63 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık plan kapsamında da katkının 144 milyar dolar olmasını hedefliyoruz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls Royce iş birliği ile hayata geçirilecek olan Stratejik Türkiye Gelişmiş Programı Lansmanı’nda konuştu. Uraloğlu, burada yaptığı konuşmasında, yakın bir zaman önce Türk Hava Yolları’nın Airbus firmasından 80 adedi kesin ve 25 adedi satın alma hakkı olmak üzere toplam 105 adet A350 tipi ve 150 adedi kesin 100 adedi satın alma hakkı olmak üzere toplam 250 adet A321NEO tipi uçağın satın alım anlaşmasını imzaladığını belirterek, “Rolls-Royce firmasıyla da A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının temin edilmesi yönünde anlaşmaya vardı. Ayrıca, söz konusu uçak alımları kapsamında Airbus ve Rolls-Royce ile Rekabetçi Endüstriyel İş Birlikleri konusunda da müzakereler yapıldı. Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls-Royce arasında ülkemize yeni iş paketleri getirilmesi ve yerli havacılık servis sağlayıcıları ve parça üreticilerinin bu firmalarla buluşturularak ülkemizin havacılık alanındaki üretiminin artırılması konusunda mutabık kalındı.” dedi.