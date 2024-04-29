Bakan Uraloğlu: THY'nin ekonomiye katkısı 144 milyar dolar

"1,4 MİLYAR İNSANIN YAŞADIĞI LOKASYONA SAHİBİZ"

Airbus ve Rolls-Royce firmalarının üst düzey yöneticileriyle birlikte hem Türk Hava Yolları’nın hem de Türk havacılık firmalarının kabiliyetlerinin gelişmesine yönelik belirlenecek stratejiler, potansiyel iş birlikleri ve Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar için düzenlenen toplantılarla bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, “Ülkemiz, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer almaktadır. Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahibiz.” diye konuştu.

"131 ÜLKEDE 346 NOKTAYA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

2002 yılından sonra havacılığı özel sektör işletmelerine açarak rekabet ortamı oluşturduklarının altını çizen Uraloğlu, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yeni havalimanları inşa ettiklerini söyledi. İç hatlardaki aktif havalimanı sayısını 26’dan 57’ye yükselttiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “2053 hedeflerimiz kapsamında mevcutta 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61’e çıkaracağız. Hava Ulaştırma Anlaşmamız bulunan ülke sayısının ise 81’den 174’e çıkararak 2002 yılında dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık.” şeklinde konuştu.