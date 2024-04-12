Bakan Uraloğlu: Başkentray ile 6 yılda 89 milyon yolcu taşıdık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Başkent Ankara’nın kent içi ulaşımının en önemli parçalarından biri olan ve 12 Nisan 2018’de açılan Başkentray’ın 6 yılda 89 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Uraloğlu, Başkentray projesi ile metro standardında banliyö işletmeciliği yapılarak günde 60 bin yolcuya hizmet verildiğini kaydederek, "Son 22 yılda Ankara için durmadan duraksamadan çalıştık. Ankara’nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak 103,6 kilometreye çıkardık"dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara şehir içi ulaşımında trafiği büyük ölçüde rahatlatan, ulaşımın omurgası olarak nitelendirilen Başkentray’ın yıldönümünde açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak Başkent Ankara’ya yakışır eserler yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, “Başkentray’ın hizmete alınışının yıl dönümünde, hizmete açıldığı 12 Nisan 2018 tarihinden bu yana başkentliler yoğun bir ilgiyle kullanmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye’nin dört bir yanında ulaşımın her modunda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Son 22 yılda Ankara için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ettik. Ulaşım ve iletişim altyapısına 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdik.” dedi.