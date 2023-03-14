Bankalardan EYT prim borcu için kredi imkanı (Hangi banka EYT kredisi veriyor?)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından hak kazananlar emeklilik başvurularını yapmaya başladı.
Borçlanmayla prim günün tamamlamak isteyenler için bankalar harekete geçti.
Prim borçları için bankalar "EYT'ye özel SGK prim borcu kredisi" adı altında kredi imkanı sunmaya başladı.
Kredinin faiz oranları yüzde 1,69'dan başlıyor. Faiz oranı çekilecek miktara ve vade süresine göre farklılık gösteriyor.
SGK prim borcu ödeme kredisi 3 ila 36 ay arasında vade seçeneğiyle sunuluyor. Faiz oranı yüzde 1,69'dan başlıyor.
50.000 TL ve altındaki ihtiyaç kredileri için en fazla 36 ay, 50.000 TL ila 100.000 TL arasındaki ihtiyaç kredileri için en fazla 24 ay, 100.000 TL üstündeki ihtiyaç kredileri için en fazla 12 ay vade limiti sunuluyor.
Faiz oranı yüzde 1,78'den başlıyor. Erteleme dahil ihtiyaç kredilerinde azami vade; 50.000 TL ve altındaki tutarlarda 36 ay, 50.000 TL üzeri 100.000 TL ve altındaki tutarlarda 24 ay, 100.000 TL üzerindeki tutarlarda ise 12 ay.
Faiz oranı yüzde 2,19'dan başlıyor. 12 ay vadeli olarak 25.000 ve 125.000 TL'lik kredi imkanı sunuluyor.
Faiz oranı yüzde 3,25. Krediyle birlikte 12, 24 ve 36 aylık vadelerle 10.000 TL'lik finansman imkanı sağlanıyor.