Bankalardan EYT prim borcu için kredi imkanı (Hangi banka EYT kredisi veriyor?)

GARANTİ BANKASI

SGK prim borcu ödeme kredisi 3 ila 36 ay arasında vade seçeneğiyle sunuluyor. Faiz oranı yüzde 1,69'dan başlıyor.



50.000 TL ve altındaki ihtiyaç kredileri için en fazla 36 ay, 50.000 TL ila 100.000 TL arasındaki ihtiyaç kredileri için en fazla 24 ay, 100.000 TL üstündeki ihtiyaç kredileri için en fazla 12 ay vade limiti sunuluyor.