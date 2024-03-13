BİM aktüel indirimleri 15 Mart 2024: BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler
BİM market, 15 Mart tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta diziüstü bilgisayar, yazıcı, televizyon, fritöz, kahve makinesi, bisiklet ve şarjlı süpürge gibi elektronik aletlerde birçok yeni indirim yer alıyor. İşte 15 Mart BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.