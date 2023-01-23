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Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Vergi borcu cezaları kalkıyor, taksitli ödeme geliyor, trafik ceza puanları siliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı. Borç yapılandırma paketi nedir, neleri kapsıyor? İşte bütün soruların yer aldığı borç yapılandırma rehberi.

Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 1

KAMU ALACAKLARININ CEZALARI SİLİNİYOR

Vatandaşların ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezaları kaldırılıyor.

Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 2

BORÇLARA TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

Borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriliyor. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi sağlanacak.

Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 3

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARINA TAKSİT İMKANI

Yüksek öğretim kredi borçlarında endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesi sağlanacak.

Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 4

2 BİN TL ALTI VERGİ CEZASI KALDIRILIYOR

Vergi dairelerine olan 21 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor.

Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 5

"TRAFİK CEZA PUANLARI SİLİNİYOR"

Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlmeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek .

Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 6

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