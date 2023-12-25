Bulgarların uğrak noktası Edirne'de yılbaşı rezervasyonlarında düşüş
Yılbaşına sayılı günler kala 2024'e Edirne'de girmek isteyen Bulgar ve Yunan turistlerin, bu yıl eğlence mekanlarındaki rezervasyonlarında geçen yıla göre, yüzde 30-40 oranında düşüş yaşandı. İşletmeciler düşüşün nedenini et ve alkollü içkilere gelen zamlardan kaynaklandığını öne sürdü.
Edirne'de, döviz kuru farkı nedeniyle iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını kentten karşılayan Bulgar ve Yunan turistler, yılbaşını da burada geçirmek için eğlence mekanlarında şimdiden yer ayırtmaya başladı.