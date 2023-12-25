Bulgarların uğrak noktası Edirne'de yılbaşı rezervasyonlarında düşüş

Edirneli restoran işletmecisi, iş yerine şu anda sadece 30 kişilik Bulgar grubunun rezervasyon yaptığını söyleyerek, "Şu anda dükkanımızın kapasitesi 250 kişi olmasına rağmen 100 kişilik bir doluluğumuz var. Bulgaristan gelen kişi sayısı olarak da 8 masa, yani 30-35 kişilik bir grubumuz var. Daha bir hafta gibi bir süre var. Bu süre içinde de devam edecektir rezervasyonlar. Geçen seneye göre kıyasladığımızda düşüşler var. Düşüşlerin sebepleri ekonomik. Et ve alkol fiyatları çok etkiledi bu durumu. Hatta bizim 'Kendi içkini getir' konseptimiz kapsamında, fiyatı pahalı bulan bazı Bulgar müşterilerimiz, kendi içkilerini getiriyorlar. Ama geçen seneye göre bariz bir düşüş var diyebiliriz." diye konuştu.