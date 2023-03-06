Çalışan EYT'lilere kolaylık (Çalışan EYT'liler nasıl bir yol izleyecek?)

Uzmanlara göre bu durum çalışan EYT'lilere için kolaylık Ancak işverenler için önemli sıkıntılar barındırıyor.



İşverenlerin konuya sıcak bakmadığını söyleyen Prof. Dr. Cem Kılıç, "İşverenler de bu bağlamda bu konuya çok sıcak bakmıyorlar çünkü yanıltıcı olabileceğinden endişe ediyorlar. Çünkü işin sonunda bir kıdem tazminatı ödemesi var. Haksız bir kıdem tazminatı ödemesinde bulunmak da istemiyorlar. Bu yönüyle baktığımızda onlar da haklı." değerlendirmesinde bulundu.