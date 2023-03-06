Çalışan EYT'lilere kolaylık (Çalışan EYT'liler nasıl bir yol izleyecek?)

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde yoğunluk oluştu. Çalışmaya devam edecek binlerce EYT'li "emekli olur" yazısı alamadı, SGK kapısından geri döndü.
SGK, süreci kolaylaştırmak adına yeni bir karar aldı. İşten ayrılış belgesi verilmeden önce, SGK'dan "emekli olur" yazısı alınmasına artık gerek kalmadı.
Peki halihazırda çalışanlar nasıl bir yol izleyecek?
e-devletten alınan belgeler de "emekli olur" yazısı yerine geçecek. Böylece işveren, o belgelerle çıkış işlemi yapabilecek.
SGK'nın yeni kararını yorumlayan Prof. Dr. Cem Kılıç, "1 milyon 250 bin kişi ilk aşamada başvuracak öyle gözüküyor. Yoğun talebe cevap verebilmek adına da SGK bu emekli olabilir yazısını şimdilik sanki iptal etmiş gibi ya da vermeyecekmiş gibi görünüyor. e-devlette çalışma hayatım bölmesindeki bölmeden kendinize ilişkin sigortalılık durumunu çıktı alarak ispatlayabilirsiniz ve bu şekilde işverene verebilirsiniz." dedi.
Uzmanlara göre bu durum çalışan EYT'lilere için kolaylık Ancak işverenler için önemli sıkıntılar barındırıyor.
İşverenlerin konuya sıcak bakmadığını söyleyen Prof. Dr. Cem Kılıç, "İşverenler de bu bağlamda bu konuya çok sıcak bakmıyorlar çünkü yanıltıcı olabileceğinden endişe ediyorlar. Çünkü işin sonunda bir kıdem tazminatı ödemesi var. Haksız bir kıdem tazminatı ödemesinde bulunmak da istemiyorlar. Bu yönüyle baktığımızda onlar da haklı." değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti.
Birinci adımda işveren, emekli olup çalışmaya devam edecek personel için "emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" tanımlanan 8 koduyla çıkış yapacak.
Çalışanın aynı gün tahsis talebinde bulunması halinde ertesi gün yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi bildirim yaparak aynı işyerinde aralıksız çalışmaya devam edebilecek.
Örneğin, bugün işyerinden çıkış yapıp emeklilik dilekçesini veren yarın yeniden aynı işyerinde çalışmaya devam edebilecek.
Çalışanın emekli aylığı da talebini izleyen ayın başından (1 Nisan) geçerli olacak. Çalıştığı işyerindeki maaş takvimi ise değişmeyecek.