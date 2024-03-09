Çanakkale'de 2 büyük proje hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayramiç -Etili Çevre Yolları ve Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı’nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Uraloğlu, Çanakkale’de birbirinden önemli projeler hayata geçirdiklerini ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bu projeler arasında ayrı öneme sahip olduğunu söyledi. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıldönümünde açılışı yapılan proje ile boğazın 6 dakikada geçildiğini anlatan Uraloğlu, “Açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon 536 bin araç, köprümüzden geçiş yaptı. Hamdolsun son 22 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu eşsiz diyara 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi daha nice eserler kazandırdık. Yenilerine de devam ediyoruz” dedi.



ÇANAKKALE'YE 163 MİLYAR TL ULŞATIRMA YATIRIMI



Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çanakkale’nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 163 milyar 159 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 435 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 45 kilometreden 652 kilometreye çıkardık. 319 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. 2 bin 292 metre uzunluğunda 60 köprüsü vardı, bunu 23 bin 935 metre uzunluğunda 186 köprüye yükselttik. Çanakkale’de hiç tünel yoktu. 16 bin 771 metre uzunluğunda 6 adet tünel inşa ettik” dedi. Uraloğlu, özellikle 2022 yılında açılışları gerçekleştirilen Assos ve Troya Tünelleri’nin, Çanakkale ve İzmir limanlarının hinterlandında bulunan lojistik karayolu altyapısını güçlendirecek çok önemli bir atılım olduğunu da altını çizdi. İki tünel ile Assos ve Troya Tünelleri ile onlarca keskin virajı barındıran Kaz Dağları’nı sürücülerin "korkulu rüyası" olmaktan çıkardıklarını ifade eden Uraloğlu, ulaşım süresini de 50 dakikadan 5 dakikaya indirdikleri anımsattı.