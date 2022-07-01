Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması (2022 asgari ücret ne kadar oldu, temmuz ara zammı kaç TL oldu?)

Haberler - İHA - ntv.com.tr 01.07.2022 - 17:41 | Son Güncelleme : 01.07.2022 - 17:46
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi.
Asgari ücret zam oranı bugün yapılan son değerlendirme ile belli oldu.
Açıklamayı yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte kameraların karşısına geçti.
YENİ ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 TL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını ve net asgari ücretin 5500 lira olduğunu açıkladı. Yapılan bu zammın ara zam olduğunu ve esas zammın Aralık ayında kararlaştırılacağını belirten Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
- Türkiye maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği programı uygulamaktadır.
- Enflasyon sadece ülkemizin değil gelişmiş devletler başta olmak üzere tüm dünyanın sorunudur.
- Ekonomi programımızı kararlılıkla uygulayarak, bir küresel fırtınadan en az kayıpla çıkmanın gayreti içerisindeyiz.
- Komisyon toplantıya çağırıldı. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Asgari ücret net 5500 lira olacak. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi programını uygulamaktadır. Önce salgın sonra savaşın bozduğu küresel ekonomik nedenlerle karşı karşıya geldik. En olumsuz sonuçları kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın çözümüne verdik. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programdaki önceliğimiz insanlarımızın umutlarının korunması olmuştur.
Bunu büyüme esasına dayalı ekonomi programına göre yapıyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü dönemde Türkiye kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Ülkemizi bugünlerde pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın gerilemesine müsaade etmedik. Çalışanları sadece enflasyona ezdirmeden hayat pahalılığı karşısında desteklemektir.
Yılbaşında ciddi artışlar yapmıştık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çabalarıyla emeklilerimizin maaşlarında tarihi artışı gerçekleştirdik. Asgari ücrette devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm maaşların asgari ücret kadar olan kısımlarından vazgeçtik. Bu artışların bir süre sonra yetersiz kaldığını tespit ettik. Arkadaşlarımızdan gerekli hazırlıkları yapmasını istedik.
Kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir artış yapılacak. Asgari ücretlerin de kayıplarını telafi etmeleri gerektiğini gördük. Komisyon toplantıya çağırıldı. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Asgari ücret net 5500 lira olacak. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek."
Bakan Vedat Bilgin, "Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Biz sizin sık sık altını çizdiğiniz, çalışanlarımızı emekçilerimizi koruyacağız" dedi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Bugün kıymetli bir kararı açıklamak üzere bir aradayız. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösteriyoruz. Aralık sonu güzel bir rakam belirlendi. Bu rakam 2022 yılının ücreti olarak ilan edildi. Ama bu seneye özel yıl sonunu beklemeden günceleme yapmak için toplantık. Açıklanan rakam yıl sonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek" açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katıldığı toplantılar sona erdi.
İşte 3 gün süren Asgari Ücret Komisyonu toplantılarında yaşananlar ve yapılan açıklamalar;
Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Asgari ücretin 6 bin 391 lira olan açlık sınırının altında kalmamasını teklif ettiklerini belirten Irgat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik.
Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik. Enflasyon oranlarını ifade ettik, yarınki toplantımızda bunları görüşeceğiz. Toplantı olması gerekiyor çünkü son toplantı olması gerekiyor."
Komisyonda işveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da Komisyonun çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "TİSK olarak görüşlerimizi Komisyona aktardık. Yarın da görüşmelerimiz devam edecek. Umarım ülkemiz ve çalışanlarımız için güzel ve dengeli bir asgari ücret belirlenir" ifadelerini kullandı.
Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının beklentiler doğrultusunda açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliği gerekecek.
Bu doğrultuda, yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadelerin, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirilmesi bekleniyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere dün ilk toplantısını yapmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı.
İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.
Asgari ücretli için işverenin ödediği SGK primi 750 lira tutarında.
İşveren, bunun yarısının devlet tarafından karşılanması; kalan yarısının da maaşa yansıtılması halinde asgari ücretin net 5 bin 375 liraya çıkacağı yönünde bir hesabı masaya getirmiş durumda.
Eğer bu teklif kabul edilirse asgari ücrette yüzde 24 oranında bir artış gerçekleşmiş olacak. İşçi tarafı da dün gerçekleştirilen toplantı öncesinde kırmızı çizgilerinin 5 bin 500 lira olduğunu ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, "Asgari ücret için hep normal, zamanında artacak demiştim ama gelinen noktada enflasyon nedeniyle yeniden belirlememiz gerekiyor. Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemediği için sosyal devlet tedbirleri devreye girmektedir. Enflasyonun emekçiler üstündeki baskısını kaldıracağız. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir" dedi.
Ara zam ihtiyacında mutabık olduklarını belirten TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır" diye konuştu.
Türk-İş Başkanı Ergun Atalay da, "Son 5 aydır enflasyondaki yüksek artıştan kaynaklı bir toplantı yapıyoruz. Asgari ücrete ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ayda bu zam eridi. Dar gelirliler ülkede en çok sıkıntıyı çeken kesim. Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde dar ve sabit gelirliye nefes aldıran bir artış olması" diye konuştu.