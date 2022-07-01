Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması (2022 asgari ücret ne kadar oldu, temmuz ara zammı kaç TL oldu?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:



"Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi programını uygulamaktadır. Önce salgın sonra savaşın bozduğu küresel ekonomik nedenlerle karşı karşıya geldik. En olumsuz sonuçları kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın çözümüne verdik. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programdaki önceliğimiz insanlarımızın umutlarının korunması olmuştur.

Bunu büyüme esasına dayalı ekonomi programına göre yapıyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü dönemde Türkiye kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Ülkemizi bugünlerde pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın gerilemesine müsaade etmedik. Çalışanları sadece enflasyona ezdirmeden hayat pahalılığı karşısında desteklemektir.