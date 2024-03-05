Diyarbakır-Bismil-Batman yolu ulaşıma açıldı

15 MİLYAR 618 MİLYON LİRALIK 12 PROJE DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, Diyarbakır’da proje tutarı 15 milyar 618 milyon lira olan 12 ayrı karayolu projesine daha devam ettiklerini belirterek bu projeler arasında yer alan ve bugün açılışını gerçekleştirdikleri Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun iki şehri birbirine bağladığına değinerek, “Bilindiği üzere Diyarbakır’ı Batman’a bağlayan 66 km uzunluğundaki Bismil-Batman güzergahı Bismil ovasından geçiyor. Günlük ortalama 11 bin aracın kullandığı yolumuzda özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde taşıt trafiği önemli ölçüde artmaktadır. Hizmete sunulan bu yolda 3 adet modern dönel kavşak, 3 adet sığınma cepli kavşak, 7 adet hemzemin kavşak, 7 adet altgeçit ve bin 800 metre uzunluğunda 60 adet menfez inşa ettik” dedi.

"YILDA 57 MİLYON LİRA TASARRUF"



Uraloğlu, Diyarbakır-Bismil-Batman yolu ile GAP Bölgesi’nde üretilen tarım ürünlerinin daha hızlı, daha ekonomik taşınmasını tesis ettiklerini söyleyerek, proje ile bölgedeki lojistik operasyonların gelişmesine katkı sağlayacakları vurguladı. Uraloğlu, “Yolumuz ile zamandan 33 milyon lira, akaryakıttan 24 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 57 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Yolumuzun kalan 12,4 km uzunluğundaki sathi kaplamalı kesiminin sıcak kaplama ihalesini de en kısa zamanda yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.



Bakan Uraloğlu, Bağlar ilçesinde yapımı devam eden Deprem Konutları’nın bağlantı ve imar yollarında altyapı dahil çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda, 25,9 Km uzunluğunda Diyarbakır-Şanlıurfa yoluna bağlantıyı sağlayacak farklı seviyeli kavşak imal ettiklerini anlatan Uraloğlu, “Toplamda 9 bin 500 metre yağmur suyu hattı ve 7 bin metre atık su imalatı ile bin 800 metre içme suyu hattı tamamlanmıştır. Mart ayı sonuna kadar 7,3 Km’lik kesimi bitirmeyi hedefliyoruz. Geri kalan kısmı da bu yıl içerisinde bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.