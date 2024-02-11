Sakarya'dan İsviçre'ye raylı sistem ihracatı

ÜLKEMİZE 7 MİLYON EURO DEĞERİNDE KATMA DEĞER SAĞLAYACAKLAR

Uraloğlu, Türk firmalarını neleri başarabileceklerini bugüne kadar hayata geçirdikleri proje, ürün ve eserlerle gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"ÖZBİR’de onlardan bir tanesi… Gaziray Milli Banliyö Projemiz için; taban sistemi, yan duvar kaplamaları sürücü masası alt ve üst etekler ve boji bağlantı elemanları üretimini ÖZBİR yaptı. Milli Elektrikli Tren Seti Projemiz için sürücü masası ve üst etekler üretimini de gerçekleştiren ÖZBİR bu projelerdeki önemli paydaşlarımızdan biridir. Ayrıca 17 yıldır demiryolu sektöründe kazandıkları tecrübe ve 6 farklı ülkede bitirdikleri işlerle ülkemize büyük katkılar sağladılar. İsviçre Devlet Demiryolları için üretecekleri 8 yeni nesil Kataner Hattı monte ve demonte aracı ile 28 adet vinçli yol bakım aracı projeleri ile toplamda ülkemize 7 Milyon Euro değerinde katma değer sağlayacaklar.

Bu projelerin yanı sıra Almanya Devlet Demiryolları için 5 Milyon Euro değerinde hibrit yol bakım kabinleri üretimi ile, İsviçre Müller Teknoloji firması için tasarımı üretimi ve montajı tamamen Özbir Vagon tarafından yapılan 1,5 Miİlyon Euro değerinde hibrit lokomotif kabini gibi yüksek katma değerli çalışmalara da devam ediyorlar. Kendilerini hem demiryolu sanayimizin hem de ülkemiz ekonomisinin gelişimine yaptıkları katkılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Türkiye Yüzyılı’na raylı sistem üreticileri arasında en üst sınıfta yer alarak başlamanın gururunu yaşıyoruz."



Bakan Uraloğlu, açılış töreninin ardından fabrikaya gezerek, yapılan araçların imalat yerlerini inceledi.