Sakarya'dan İsviçre'ye raylı sistem ihracatı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da İsviçre Devlet Demiryolları için üretilen yeni nesil akıllı demiryolu bakım araçlarının teslim törenine katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sakarya'da İsviçre Devlet Demiryolları için üretilen Yeni Nesil Akıllı Demiryolu Bakım Araçları Teslim Töreni’ne katıldı.
Uraloğlu, konuşmasının başında İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmalarını yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Bir seçim sürecinde olunduğunu ve bu süreci demokratik bir yaklaşımla yürüttüklerini belirten Uraloğlu, "Maalesef bunu zehirlemeye, sabote etmeye çalışanlar var. Dün akşam saatlerinde maalesef Küçükçekmece'de ki seçim çalışmaları sırasında düzenlenen bir saldırıyla bu seçim süreci sabote edilmeye çalışılmıştır. Sayın komisyon başkanımızın yine adliye sarayında bahsettiği konu maalesef gündeme gelmiştir. Ama buna ne kadar hazırlıklı olduğumuzu da hep beraber göstermiş oluyoruz. Bunların bir sonuç alamayacağını, emellerine ulaşamayacaklarını hepimiz biliyoruz, böyle inanıyoruz, yolumuza da böyle devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bunlar başarılı olamayacak. Buna müsade etmeyeceğiz. Bu saldırıyı ben şiddetle kınıyorum. Ve orada yaralanan vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.