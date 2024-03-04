İstanbul'a yeni metro hattı: Bakırköy- Kirazlı metro hattı açılış için gün sayıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 istasyonlu Bakırköy-Kirazlı metro hattı'nda yapım çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını açıkladı. Bakırköy- Kirazlı metro hattı açılışına günler kaldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı’nda test ve devreye alma çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, “Projemizi çok kısa bir zaman içerisinde hizmete açarak İstanbul’a yeni bir metro hattı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.
Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşan saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcunun taşınabileceği, ‘Bakırköy Kirazlı Metro Hattı’nın yapım çalışmalarında sona geldiklerini ve hattın yakın zamanda açılacağını duyurdu.