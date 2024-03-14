Dünya kakao krizine girdi! Çikolata fiyatları artacak
Kakao çekirdeği arzındaki düşüş tedarik zincirini aksattı. Büyük işleme tesisleri kakao çekirdeği satın alamadıklarını açıkladı. Dev tesislerin kapanmanın eşiğine geldiği belirtilirken, çikolata üreticileri bu tesislere ihtiyaç duyuyor. Kakao krizi nedeniyle çikolata fiyatlarının daha da artması bekleniyor.
Dünyanın başlıca kakao üreticileri olan Gana ve Fildişi Sahili'ndeki büyük işleme tesisleri, fiyatı hızla artan kakao çekirdeklerini satın alamadıkları için kakao işlemeyi azaltmak ya da durdurmak zorunda kaldı.
Bu durum, dünya genelindeki çikolata fiyatlarının daha fazla yükseleceği anlamına geliyor.