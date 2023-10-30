DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU: 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman? İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi şartları neler?
1.20 faiz oranı ile 15 yıla kadar uzayan vade ile ev sahibi olmak isteyenler, düşük faizli konut kredisi kampanyasına odaklandı. İlk kez ev sahibi olacakları yakından ilgilendiren düşük faizli konut kredisi kampanyası, son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Düşük faizli konut kredisi kampanyasının sinyalini veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları, vatandaşların araştırmalarına da hız kazandı. Peki, 1.20 faizli konut kredisi şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklara 1.20 faizli ve 15 yıl yani 180 ay vadeli kredi imkanı gündemde yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişi konut kredisi kampanyalarını takip ediyor. Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan düşük faizli konut kredisinin şartlarının yakın zaman sonra netleşeceği tahmin ediliyor. İşte, düşük faizli konut kredisi başvurusu hakkında bilgiler...