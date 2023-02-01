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e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin! Farkında olmadan paranız birikmiş olabilir (2023 e-Devlet birikmiş para sorgulama ekranı)

e-Devlet üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemelerini kolayca görüntüleyebilir ve birikmiş alacağınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Birçok sigortalı çalışanın, girdikleri yeni işyerlerinde otomatik olarak BES'e dahil olması sonucunda, maaşlarından kesinti yapılıyor. Bunun farkında olmayan kişilerin ise bankalarda paraları her ay birikiyor. İşte e-Devlet birikmiş para sorgulama ekranı.

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin! Farkında olmadan paranız birikmiş olabilir (2023 e-Devlet birikmiş para sorgulama ekranı) - 1

FARKINDA OLMADAN PARANIZ BİRİKMİŞ OLABİLİR

Gündelik yaşamı oldukça kolaylaştıran ve artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen e-Devlette aklınıza gelmeyen alacağınız olabilir.

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin! Farkında olmadan paranız birikmiş olabilir (2023 e-Devlet birikmiş para sorgulama ekranı) - 2

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde milyonlarca vatandaşın parası birikiyor.

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin! Farkında olmadan paranız birikmiş olabilir (2023 e-Devlet birikmiş para sorgulama ekranı) - 3

Sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor.

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin! Farkında olmadan paranız birikmiş olabilir (2023 e-Devlet birikmiş para sorgulama ekranı) - 4

Çok sayıda kişi bunu bilmiyor ve ilerleyen süreçlerde burada biriken miktar büyük meblağlara ulaşabiliyor.

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin! Farkında olmadan paranız birikmiş olabilir (2023 e-Devlet birikmiş para sorgulama ekranı) - 5

e-DEVLET BES BAKİYE SORGULAMA

Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi`nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz.

e-DEVLET BES BAKİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin! Farkında olmadan paranız birikmiş olabilir (2023 e-Devlet birikmiş para sorgulama ekranı) - 6

e-DEVLET ŞAHIS ÖDEMELERİ SORGULAMA

Ayrıca şahıs ödemeleri sayfasına girerek vatandaşlara verilen rapor parası, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi meblağları da sorgulayabilirsiniz.

e-DEVLET ŞAHIS ÖDEMELERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin! Farkında olmadan paranız birikmiş olabilir (2023 e-Devlet birikmiş para sorgulama ekranı) - 7

DEVLETE GERİ İADE EDİLİYOR

Burada yatırılan tutarlar belirli bir süre içerisinde çekilmediği zaman ise devlete geri iade ediliyor.

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin! Farkında olmadan paranız birikmiş olabilir (2023 e-Devlet birikmiş para sorgulama ekranı) - 8

PTT ŞUBELERİNDEN PARANIZI ALABİLİRSİNİZ

Eğer adınıza ödeme gözüküyor ise size en yakın PTT şubesine giderek burada yatırılan tutarı talep edebilirsiniz.

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