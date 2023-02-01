e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin! Farkında olmadan paranız birikmiş olabilir (2023 e-Devlet birikmiş para sorgulama ekranı)

e-DEVLET BES BAKİYE SORGULAMA

Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi`nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz.

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