Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama 2023: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Kampanya 31 ocak 2023 tarihine kadar emekli maaşını bankamıza taşıyanları kapsıyor.



Bir aylık emekli maaşı 3 bin 499 TL'ye kadarsa 3 bin TL; 3 bin 500 TL – 7 bin 499 TL arasındaysa 3 bin 500 TL; 7 bin 500 TL – 9 bin 999 TL arasındaysa 4.500 TL; 10 bin TL ve üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor.



Ek promosyon tutarı için:



30 gün içerisinde en az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık emekli maaşı 3 bin 499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3 bin 500 TL – 7 bin 499 TL arasındaysa 1000 TL; 7 bin 500 TL – 9 bin 999 TL arasındaysa 1500 TL; 10 bin TL ve üzerindeyse 2 bin TL ek nakit promosyon ödeniyor.



Yedek hesap başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan müşterimizin bir aylık emekli maaşı 3 bin 499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3 bin 500 TL – 7 bin 499 TL arasındaysa 500 TL; 7 bin 500 TL – 9 bin 999 TL arasındaysa 500 TL; 10 bin TL ve üzerindeyse 500 TL ek nakit promosyon ödeniyor.