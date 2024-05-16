Emekli maaşlarında zam hesapları: Refah payı için tarih verildi
Milyonlarca emeklinin gözü zam oranlarına çevrildi. Ocak ayındaki zamdan memnun olmayan emeklilerin zam ve refah payı beklentileri artıyor. Zam oranları, haziran enflasyon rakamlarının ardından netleşecek. Emekliler, 6 aylık enflasyon oranı kadar net zam alırken, refah payı ile ilgili belirsizlik sürüyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN REFAH PAYI AÇIKLAMASI
Asgari ücret zammı ile ilgili net bir tavır koyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli refah payına kapıyı kapatmadı. Bakan Işıkhan, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim.” dedi.