Emekli maaşlarında zam hesapları: Refah payı için tarih verildi

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.



Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.



Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 20'ye yaklaşacak.



Ocak ayında en düşük memur emekli maaşı 13 bin 542 lira olmuştu. Hesaplamalara göre memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı en düşük maaş 16 bin 250 olacak.



En düşük memur maaşı ise 34 bin 215 liradan civarından 41 bin liraya yükselecek.