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Emekli maaşlarında zam hesapları: Refah payı için tarih verildi

Milyonlarca emeklinin gözü zam oranlarına çevrildi. Ocak ayındaki zamdan memnun olmayan emeklilerin zam ve refah payı beklentileri artıyor. Zam oranları, haziran enflasyon rakamlarının ardından netleşecek. Emekliler, 6 aylık enflasyon oranı kadar net zam alırken, refah payı ile ilgili belirsizlik sürüyor.

Emekli maaşlarında zam hesapları: Refah payı için tarih verildi - 1

BAKAN IŞIKHAN'DAN REFAH PAYI AÇIKLAMASI

Asgari ücret zammı ile ilgili net bir tavır koyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli refah payına kapıyı kapatmadı. Bakan Işıkhan, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim.” dedi.

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Emekli maaşlarında zam hesapları: Refah payı için tarih verildi - 2

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?


Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. Nisan ayı itibarıyla emeklilerin maaş zammı şimdiden yüzde 18,72 oldu.

Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, temmuzda emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapılacak.

Emekli maaşlarında zam hesapları: Refah payı için tarih verildi - 3

EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları gündemin en üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Özellikle 10 bin liralık taban emekli maaşının artmasına yönelik beklentiler sıklıkla dile getiriliyor.

Ocak ayında memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisinin maaş zammı arasındaki 12 puanlık zam farkı yasal düzenleme ile kapatılmıştı. Böylece tüm emeklilere yüzde 49,25 zam yapılmıştı.


Emekli maaşlarında zam hesapları: Refah payı için tarih verildi - 4

En düşük emekli maaşı 1 Ocak itibarıyla 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Kök maaşı 10 bin liranın altında emekli maaşı alan bütün emeklilerin maaşları 10 bin liraya çıkarılmıştı.

Beklentiler dahilinde zam yapılması halinde kök maaşlara yüzde 25'lik artış uygulanacak. Taban maaşlara refah payının eklenmesi ihtimaline yönelik beklentiler de bulunuyor. Emekli zammına ek artış kararı temmuz ayında netleşecek.

Emekli maaşlarında zam hesapları: Refah payı için tarih verildi - 5

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Emekli maaşlarında zam hesapları: Refah payı için tarih verildi - 6

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 20'ye yaklaşacak.

Ocak ayında en düşük memur emekli maaşı 13 bin 542 lira olmuştu. Hesaplamalara göre memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı en düşük maaş 16 bin 250 olacak.

En düşük memur maaşı ise 34 bin 215 liradan civarından 41 bin liraya yükselecek.

Emekli maaşlarında zam hesapları: Refah payı için tarih verildi - 7

MEMUR VE İŞÇİ EMEKLİSİ MAAŞI DENGELENİR Mİ?

Enflasyonun beklentiler dahilinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 25, memur emeklileri yüzde 20 zam alacak. Ocakta SSK ve Bağkur emekli maaş zammı düşük kaldığından ilave artış yapılmıştı. Şimdi benzer bir adımın memur emeklileri için atılıp atılmayacağı merak ediliyor. Zam oranlarının eşitlenmesi yeniden gündeme gelebilir.

Emekli maaşlarında zam hesapları: Refah payı için tarih verildi - 8

BAYRAM İKRAMİYESİNE AZ KALDI 

Emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı. Zamlı ikramiyenin ilki Ramazan Bayramı’ndan önce ödenmişti. Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyelerin 1 hafta önce hesaplara yatması bekleniyor.

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