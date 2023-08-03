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Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi? (2023 TÜİK temmuz ayı enflasyonu)

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama sonrasında temmuz ayı TÜFE rakamları belirlendi. Her ay kira artış oranı için belirleyeci olan TÜFE verileri böylece belli olmuş oldu. Peki, enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi? (2023 TÜİK temmuz ayı enflasyonu) - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Temmuz ayında enflasyonun aylık ve yıllık oranlarda yüzde kaç olduğu, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Peki, enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

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Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi? (2023 TÜİK temmuz ayı enflasyonu) - 2

TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 9,49 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 47,83'e yükseldi.

Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda yüzde 38,21 artmıştı.

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi? (2023 TÜİK temmuz ayı enflasyonu) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti.

Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi? (2023 TÜİK temmuz ayı enflasyonu) - 4

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı.

Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

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