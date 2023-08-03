Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi? (2023 TÜİK temmuz ayı enflasyonu)
Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama sonrasında temmuz ayı TÜFE rakamları belirlendi. Her ay kira artış oranı için belirleyeci olan TÜFE verileri böylece belli olmuş oldu. Peki, enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Temmuz ayında enflasyonun aylık ve yıllık oranlarda yüzde kaç olduğu, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Peki, enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?